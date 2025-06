Día Mundial de las Tortugas Marinas: por qué se celebra el 16 de junio y cómo ayudarlas a no extinguirse

Las tortugas marinas son uno de los animales más famosos de su zona, las tortugas también son de los animales que viven más tiempo, viviendo en promedio un mínimo de 100 años, por eso cada 16 de junio se celebra el día de las tortugas marinas.

Se escogió este día porque en 1909 nació el conservacionista de tortugas marinas Archie Carr. Uno de los fines de este día es concientizar sobre la importancia de la especie, tratar de cuidarlas y su preservación.

Las tortugas marinas también son de las especies más antiguas, se estima que llevan en la tierra desde hace más de 100 millones de años, desde que todavía existían los dinosaurios. Son los reptiles más antiguos y que todavía existen.

Hay 7 especies de tortugas: verde, Carey, Caguama, bastarda o Lora, Boba, tortuga planea y tortuga olivacea. Al igual que muchos animales también tienen su nombre científico.

6 de estas especies se pueden encontrar en México, siendo el segundo país con mayor diversidad de tortugas.

Las tortugas marinas hembras pueden llegar a poner hasta 100 huevos en un día. Dependiendo del clima pueden nacer más machos o hembras.

A pesar de que son de los animales más longevos, 6 de las especies están en peligro de extinción, esto debido a su caza, en donde se vende su caparazón y sus huevos. Hay organizaciones que se encargan de su preservación como WWF y CONANP en México.

Algunas cosas que podemos hacer para que las tortugas marinas no se extingan es no tocar sus huevos, no tirar basura en el mar, disminuir el consumo de plásticos de un solo uso y comentarle a otras personas si vemos una fuera del agua.

La tortuga más grande mide 100 centímetros de largo.

Cuando las tortugas marinas no están en el océano deben estar en peceras, también hay tortugas que no son marinas y que pueden estar más tiempo en la superficie, estas se alimentan de plantas.

Hay diferentes tamaños de tortugas marinas. Algunas pueden medir desde 40 kilos y otras hasta 120.

Se alimentan de diferentes cosas dependiendo del tipo de tortuga, las tortugas Carey se alimentan de algas y también hay tortugas marinas que se alimentan de medusas.

Las tortugas marinas pueden encontrarse en acuarios, también pueden estar en la calle para que la gente las observe y las adopte.

Hay algunos grafitis sobre el océano en dónde aparecen tortugas

En la película Buscando a Nemo al principio el maestro le dice a Nemo que las tortugas viven hasta 100 años y más tarde Marlin se encuentra con una tortuga que lo acompaña en su viaje por encontrar a su hijo y le dice que tiene 150 años.

Al principio de la película Moana ella ayuda a una tortuga a llegar al mar con una hoja, al igual que como lo hace Stitch.

En un episodio de Bob esponja hay una tortuga marina que despierta después de mucho tiempo dormida y cambia de caparazón.

En el video If video games were real de Smosh sale Battletoads y aparecen unas tortugas en un estanque.