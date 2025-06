Rituales para encontrar pareja | ¿Cómo puedo pedirle a San Antonio de Padua un milagro de amor este 13 de junio?

¿Tu propósito del año es encontrar pareja? Quienes llevan bastante tiempo solteros sabrán mejor que nadie que el amor no es una cosa fácil de conseguir y que a veces esa persona especial parece no existir o venir demorada para presentarse en nuestras vidas. Es por ello que muchos recurren a rezos o rituales con los cuales hacerle un llamado para que llegue pronto.

Si bien es cierto que los rituales se pueden hacer en cualquier momento del año, este 13 de junio es de lo más especial, pues se conmemora a San Antonio de Padua, sí ese santo que todos conocemos porque se dice que al ponerlo de cabeza nos cumplirá el milagro del amor y por lo tanto, nos enviará una pareja con la que conseguiremos una relación duradera y estable.

Así que si estás en la "friendzone" o eres un "forever alone" desde años o simplemente no logras que tus relaciones realmente duren y se transformen en algo serio, debes de aprovechar este viernes 13 de junio para realizar uno o más (si no es que todos) los rituales que se le hacen a San Antonio de Padua y que te conceda el milagrito. Aquí te dejamos los más efectivos.

Poner de cabeza la figura del santo.

Quitarle el niño Jesús que lleva en brazos.

Ofrecerle monedas y realizar una "danza" para atraer el amor.

Encenderle veladoras.

Ofrecerle un anillo si es que lo que buscas es llegar al altar.

Las velas rosas atraen el amor. (Foto: Pexels)

¿Cuál es el ritual de San Antonio para el amor?

Existen al menos cinco rituales con los que le puedes pedir al santo que te cumpla ese anhelado deseo de dejar atrás la soltería, aunque si lo que tú buscas es el matrimonio sin importar si estás solo o ya con pareja, también le puedes realizar un ritual entregándole un anillo para así asegurar que este año sea el bueno y por fin llegues al altar. No dejes de leer para saber cómo realizar cada ritual.

Poner de cabeza a San Antonio para el amor

Este es el ritual más sencillo para realizar este 13 de junio, pues únicamente consiste en tomar la figura de San Antonio de Padua y colocarlo de cabeza, esta es la forma más popular de hacerle un llamado para que te ayude a tener suerte en el amor y encontrar pareja. Hay que dejarlo en esta posición hasta que llegue esa persona especial y cuando dejes de estar soltero o hayas contraído matrimonio, deberás regresarlo a su posición original.

El origen de esta práctica es por una leyenda en la que se asegura que una mujer que estaba desesperada por contraer matrimonio fue hasta la tumba del santo a rezarle; se cuenta que allí el propio San Antonio dio vuelta y de ahí surgió la idea que al ponerlo de cabeza se cumplirá el milagro de conseguir pareja.

Quitarle el niño Dios a San Antonio de Padua

El segundo ritual que puedes hacer para mejorar tu suerte en el amor e incluso lo puedes combinar con la práctica de poner de cabeza la estatua del santo, es quitarle y esconderle el niño Jesús que San Antonio Padua lleva en brazos. Se cree que mientras le retiras esta figura debes de hacerle tu petición, es decir, que te ayude a conseguir pareja. Es importante que en señal de agradecimiento, cuando consigas novia o novio, le regreses al niño Dios.

No le regreses el niño hasta que te cumpla el milagro. (Foto: Pexels)

Ofrecerle monedas a San Antonio de Padua

Este tercer ritual lo puedes realizar en cualquier momento del año, pues consiste en darle una moneda dorada al santo, una práctica que deberás realizar por 13 días seguidos; puedes iniciar en su aniversario luctuoso, o sea, el 13 de junio. Tras juntarle esta ofrenda, retira el dinero y dónalo como limosna a la iglesia, pues así asegurarás que te dé suerte y la bendición en el amor.

Qué vela se le prende a San Antonio de Padua

Puedes usar la vela del "Patrono del amor" que debe ser de color rosa y encenderla todos los días, siempre haciendo tu petición de encontrar pareja; cabe destacar que el poder también puede ayudarte a salvar una relación o a recuperar a un viejo amor. Además, no olvides agregar la siguiente oración:

"Haz querido San Antonio que el amor llegue a mi corazón. Quiero que aparezca mi alma gemela y que sea una persona respetuosa, generosa y abierta. Que sea noble, justa y de buen corazón. Que sea un buen ser humano lleno de dulzura, dispuesta a dar y recibir amor".

Ritual para contraer matrimonio

A San Antonio de Padua también le puedes pedir que tu relación actual se transforme en una más seria y con ello dar el paso al compromiso y más tarde, llegar al altar. Para este ritual necesitarás una estampa de este sant, una vela rosa, papel, lápiz y un anillo que puede ser nuevo o de los que ya tienes. Este año es el bueno para comprometerte. (Foto: Pexels)

Escribe tu deseo de llegar al altar, pero cuida muy bien el agregar qué es lo que quieres, es decir, las características que debe de tener tu pareja soñada, el tipo de relación, entre otros anhelos propios. En un altar coloca la estampa, enciende la vela y junto ellos agrega el anillo y el papel con tu deseo. Cuando se consuma la vela, retira el altar y guarda tu deseo y el anillo hasta que llegue tu pareja deseada.

Oración a San Antonio para atraer el amor de un hombre

"Oh, bendito San Antonio, el más gentil de todos los santos, tu amor por Dios y tu caridad por sus criaturas te hicieron merecedor, cuando estabas aquí en la tierra, de poseer poderes milagrosos. Los milagros esperaban tu palabra, que tú estabas siempre dispuesto a hablar por aquellos con problemas o ansiedades. Animado por este pensamiento, te imploro obtengas para mí… (menciona tu petición). La respuesta a mi rezo puede que requiera un milagro, pero aun así tú eres el santo de los milagros".

Esta oración al Patrono del amor la puedes realizar todos los días hasta que el amor toque a tu puerta, o bien, rezarla con cada uno de los rituales que se le hacen a San Antonio de Padua. Es importante que aproveches el 13 de junio ya que es el día en el que se le festeja a este santo, pues es la fecha en la que falleció en 1231 y desde entonces se le recuerda y pide por un milagro.