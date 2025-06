Quién es Lola Lolita, influencer española que pierde miles de seguidores como le pasó a Ricardo Peralta

Lola Moreno, mejor conocida como Lola Lolita, se mantiene como tendencia en redes sociales debido a que afronta una polémica que está afectando su carrera como generadora de contenido. Medios de su natal España informaron que la joven, de 23 años de edad, está perdiendo miles de seguidores, así que vive un momento crucial en el mundo digital.

Aunque Lola Lolita ha hecho una carrera en España, el problema que afronta ha hecho que se vuelva viral a nivel global, liderando titulares y las tendencias en redes sociales. También surgen varias dudas en torno a ella, como “qué pasó con Lola Lolita” y “quién es Lola Lolita”.

El nombre de Lola Lolita se viralizó en redes sociales luego de que apareció en “21 días entre millonarios”, una de las secciones del canal del youtuber Nil Ojeda, de 26 años. Debido a su participación, la influencer española fue tachada de “clasista”, además de “egocéntrica” y “materialista”.

Para afrontar la situación, Lola Lolita recurrió a su cuenta de Instagram para hablar de lo sucedido. De entrada, la generadora de contenido admitió sus errores y luego pidió disculpas, expresando lo siguiente:

“De todo se aprende. Es una cagada garrafal y me llevo una lección muy importante. No voy a seguir estando mal, no voy a darle ese gusto a la gente que me tiene tantas ganas porque llevo mucho tiempo llorando”.