Los mejores tacos de la CDMX están atrás del Estadio Azteca y son perfectos para ir a comer con papá este Día del Padre

Este domingo México celebrará a los papás con motivo del Día del Padre y si todavía no tienes plan para festejar al hombre más importante de tu vida, aquí te compartimos una salida a comer que le encantará, pues incluye una degustación por los tacos de pastor y suadero más ricos de toda Coyoacán.

Aunque antes que continúes leyendo hemos de advertirte que no se trata de un restaurante, sino de un puesto y si eres un verdadero chilango sabrás que la comida callejera es la más rica y con las mejores referencias. Así lo demuestran los comensales que ya han visitado este icónico negocio que se encuentra a tan solo unos pasos del Estadio Azteca, ¡así que no hay pretexto para no visitarlo!

Se trata de Tacos Brígido, una taquería al sur de la CDMX, perfecta para salir a celebrar a papá este domingo 15 de junio, Día del Padre, aunque no es la única fecha en la que podrás ir, pues abren de lunes a domingo y no se van hasta la una de la madrugada. Por si fuera poco, si un día vas con tu jefe a ver un partido de fútbol en el remodelado Estadio Azteca, al ver a tu equipo ganar te puedes ir a festejar con unos sabrosos tacos. ¡Este lugar se convertirá en tu favorito!

Tacos Brígido, ¿dónde está la mejor taquería de Coyoacán?

Los Tacos Brígido se encuentran en Exejido de Sta Úrsula Coapa, en la alcaldía Coyoacán de la CDMX, justo frente al Parque de Santa Úrsula, o bien, atrás del Estadio Azteca. Este lugar se ha hecho popular entre los vecinos porque tienen una excelente calidad y atención, además que el sabor de la carne es deliciosa.

¡Hasta el Piojo Herrera los visitó! (Foto: Google Maps Gibran Calderón)

Este puesto es de esos lugares en donde no puedes pedir una sola orden, pese a que estás de pie todo el tiempo y degustando desde la banqueta. Si te animas a visitar esta icónica taquería local, tienes que saber que hay todo un mundo de opciones para pedir desde el pastor hasta el suadero, el refresco de cola o un jugo de mango, o bien si no eres tan taquero, ¡hay burritos!

Menú Tacos Brígido

Además de una buena orden de taquitos servida con cebolla y cilantro, en esta taquería local podrás disfrutar de una gringa, tortas y burritos. En cuanto a las proteínas, hay para todos los gustos y es por ello que debes de llevar a papá a festejar el Día del Padre, ya que él como nadie más sabe que la cabeza o lengua son los alimentos más sabrosos y que no se comen todos los días.

Bistec

Cabeza

Campechanos

Lengua

Longaniza

Pastor

Sesos

Suadero

Si piensas visitar estos tacos puedes hacerlo de lunes a domingo a partir de las 19:20 horas y hasta la 1:00 de la madrugada, a excepción de los domingos, cuando el servicio acaba a la media noche. De acuerdo con los comensales que ya han visitado este negocio, el gasto aproximado es de 100 pesos por persona, ya con tu comida y bebida.