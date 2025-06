Influencer enciende las alarmas en TikTok por su delgadez extrema, temen por su estado de salud

Durante las últimas horas, la usuaria de TikTok usefultips72 ha dado mucho de que hablar en las redes sociales a causa de su alarmante aspecto físico, ocasionando que miles de cibernautas expresen su preocupación ante la posibilidad de que pueda sufrir un fuerte problema de salud derivado de su delgadez extrema.

Originaria de Ucrania, la creadora de contenido se dedica a compartir videos de recetas de cocina, así como su estilo de vida, y algunos otros en donde presume sus mejores pasos de baile en TikTok, plataforma en la que actualmente cuenta con más de 44 mil seguidores.

Ha sido dicha popularidad la que ha puesto a la influencer en el ojo público de miles de usuarios, quienes pese al gran carisma y entusiasmo que suele demostrar en cada uno de sus videos, no han pasado por alto la figura extremadamente delgada con la que aparece en los clips, alertando sobre su posible fallecimiento prematuro en caso de no poner atención a su peso.

"Pobre chica. Necesita comer. No sobrevivirá mucho con ese peso tan poco saludable", "¿Para quién cocina? Porque definitivamente no es para ella" "Es preocupante que el hueso de la pelvis sea visible. Para mí, no llega a los 35", "¿Estás bien?", comentaron usuarios en redes.