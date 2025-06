Día del doblaje: Datos que quizás no sabías de esta celebración

El doblaje son las voces que dan vida a los personajes y hacen que las producciones audiovisuales puedan ser escuchadas en otros idiomas, hace algunos años se decía que era un talento poco reconocido, por eso el 12 de junio se celebra el día del doblaje.

Con la llegada del cine sonoro también empezó a haber doblaje, la primera animación sonora de la historia es Steamboat Willie de 1928 en dónde aparece Mickey Mouse por primera vez.

Mel Blanc tiene el récord de haber hecho más voces en el doblaje, fue la voz de todos los Looney Tunes y por eso también era conocido como el hombre de las 1000 voces.

Cuando lo que se va a doblar está en otro idioma el primer paso llega a ser verlo completo, luego se tiene que memorizar el guion y luego se empieza a grabar, muchas veces no se hace todo seguido, también se tienen que hacer pausas. Se dice que un buen actor de doblaje es el que sabe actuar mientras no está leyendo. Se ha vuelto famosa la frase de: esto se hace viendo a la pantalla, no al papel, porque muchos piensan que así debería de ser. Cuando solo se escucha la voz también se está actuando, pero no basta con tener una buena voz y saber leer para hacer doblaje porque algo que también es muy importante es la energía.

Un loop es algo que se repite, en el doblaje también hay loop y en ocasiones se hace por escenas. En México un episodio de 30 minutos se llega a doblar en 12 horas, en países como Chile se puede llegar a hacer hasta en una semana.

En México hay más de 150 actores de doblaje, pero en un proyecto grande hay varios que hacen voces adicionales porque los principales llegan a ser aproximadamente 20 que ya tienen trayectoria.

Más recientemente se ha buscado que los niños hagan voces de personajes que son niños, esto llega a cambiar cuando crecen y también llegan a cambiarle la voz a los personajes por problemas entre los directores y las compañías de doblaje.

Hay actores y actrices de doblaje que se especializan en cierto tipo de producciones, pero no es muy común que haya alguien que solo haya hecho caricaturas o que solo haya hecho series dramáticas.

En algunos países como Venezuela, Argentina o Chile se ha buscado que hablen con acento neutro. También se ha buscado que no se hable con modismos porque hay palabras o frases que no se entienden en otros países o se dicen de forma diferente.

Algo con lo que muchas personas relacionan con el doblaje es la locución, por eso a veces es importante estudiar locución para dedicarse al doblaje y hay muchos actores de doblaje que también son locutores.

El doblaje mexicano es reconocido como uno de los mejores a nivel mundial.

Blanca Nieves y los siete enanos fue la primera película animada en doblarse completamente al español en 1938, pero el doblaje se hizo en Estados Unidos. La cenicienta fue la primera película que se dobló en México en los estudios Churubusco.

Hay muchos actores de doblaje que no siempre hablan como sus personajes y pueden hacer diferentes tipos de voz. Hay algunos que muchas veces tienen voces parecidas y son altamente reconocibles, pero otros pueden llegar a hacer voces muy distintas, ellos saben cómo modular su voz y escogen que voz hacer dependiendo del proyecto o del personaje.

En España desde hace varios años hay una ley de que todas las películas extranjeras que sean proyectadas en el cine tienen que ser dobladas, no se puede con subtítulos. Hubo rumores de que en México también se iban a doblar todas las películas en otros idiomas, pero que se iban a poder seguir viendo con subtítulos. En México hay una ley de que todas las películas animadas e infantiles tienen que ser dobladas.

Los startalents son gente que normalmente no se dedica al doblaje, pero llega a hacer una voz. Muchas veces cuando se anuncia una película que tiene la voz de alguien famoso ponen su nombre como una estrategia de mercadotecnia.

En México los actores de doblaje no tienen tanto el reconocimiento que se merecen, Mario Filio ha contado que en el estacionamiento ha llegado a pagar más de lo que gana. Antes había varias series y películas que se doblaban al español, pero los nombres de los involucrados no aparecían en pantalla. En Estados Unidos a la voz de Homero Simpson le pagan hasta un millón de dólares por episodio y en México menos de medio millón.

En México y Latinoamérica hay algunos actores de doblaje que hacen la voz recurrente de otro actor.

Hay diferentes tipos de doblaje como voice- over, voz en off, entre otros. voz en off es una técnica que se usa para una voz que no aparece en la pantalla, puede ser un narrador.

Una de las compañías de doblaje más famosas de México es Candiani dubbing studios

Muchas veces cuando escuchamos una voz pensamos que es la misma que la de otro personaje, pero hay gente que no sabe cómo se llama la persona que hace esa voz. Muchas veces reconocemos una voz por como habla.

Eugenio Derbez comentaba que doblar a un actor de carne y hueso es más difícil que doblar a un personaje animado porque te tienes que fijar en como lo dice, en sus movimientos de la boca y prestar más atención.

Jorge Arvizu, Mario Castañeda y Humberto Vélez han sido algunos de los actores de doblaje mexicano más famosos.

Algunos actores de doblaje también han salido en series y películas, hubo varios actores de doblaje que salieron en Corona de Lagrimas 2 y hasta la fecha Arráncame la vida ha sido la única película en dónde ha aparecido Humberto Vélez haciendo un cameo.

Muchos actores y actrices de doblaje tienen un demo de voz en dónde aparecen algunas de las cosas que han hecho y las voces que pueden hacer.

En internet hay varios doblajes parodia en dónde dicen cosas diferentes a lo que dice la grabación original, pero en muchas ocasiones imitando las voces como El Bananero, Al Buen Chapin, el extinto canal de YouTube Anticomerciales, entre otros. También están los fandubers que hacen un doblaje que es más apegado al original, pero no es oficial y es menos profesional.

A partir de Los Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball y Los Simpsons empieza algo como una obsesión por el doblaje y los fans empiezan a conocerlos más y van a las convenciones.

Hay grupos en redes sociales como Facebook especializados en el doblaje y gran parte de los actores de doblaje tienen una foto con varios de sus personajes.

Muchos actores de doblaje saben modular su voz y cómo hacer diferentes voces, Francisco Colmenero comento que antes no hablaba así, pero después de hacerlo tanto se le quedo.

Hay ocasiones en que el doblaje llega a superar a la producción en su idioma original porque puede ser más graciosa o sentirse mejor actuado.

Mario Castañeda dijo que un buen actor de doblaje es el que es creíble, que uno cree que es el idioma original porque muchas veces hay series y películas cuyo idioma original es otro, pero que se siente como si no lo fuera.

En ocasiones se llega a hacer una adecuación al doblaje para que sea más entendible, puede que en el idioma original hagan una referencia que no muchos entienden y lo adaptan.

Varias personas que se dedican al doblaje han dado cursos en internet a través de páginas como Coursera o Domestika y también han llegado a dar cursos presenciales.

Hay actores de doblaje que más tarde también se han vuelto directores.

Cuando el idioma original es japonés llega a ser de los más difíciles de doblar porque la frase puede ser mucho más larga que en español.

En saludofamoso.cl se pueden mandar saludos hechos por varios actores de doblaje y se puede escoger para que hable como alguno de sus personajes.

Hay varios casos en que quienes hacen la voz se parecen a sus personajes y es porque los eligen primero y luego les hacen un dibujo o una caricatura de ellos.

Como dato curioso el actor de doblaje mexicano Rubén Moya, falleció el 12 de junio del 2023.

