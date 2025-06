Te manipula, te engaña y te culpa: Señales de una amistad tóxica

Las amistades pueden ser una de las mayores fuentes de alegría, apoyo y conexión emocional en nuestras vidas. Sin embargo, no a todas las personas que llamamos amigos son positivas; a veces, pueden consumir más de lo que aportan. Según datos de la Mental Health Foundation, un 68% de las personas que han experimentado una amistad tóxica afirman que afectó negativamente su salud mental. Además, un 52% dijo que también impactó su salud física.

Una amistad es tóxica cuando el vínculo genera más malestar que bienestar. Aunque es fácil identificar relaciones destructivas en películas o series, como Regina en Mean Girls, en la vida real es más complicado reconocerlas, sobre todo cuando existe una pasado que nos hace querer a las personas.

La terapeuta especializada en trauma, la Dra. Jamie, explica que si después de convivir con un amigo o amiga terminas sintiéndote agotado, culpable o insuficiente, incluso cuando consideras que no hay ningún motivo para que la persona se comporte de esa manera, es momento de cuestionar esa relación. Estas relaciones pueden hacerte dudar de ti mismo, perder tu identidad y desconectarte de lo que realmente valoras.

De acuerdo con las organizaciones "The Foundation for Post-Traumatic Healing and Complex Trauma Research" y "Counselling Directory" existe varios comportamientos que pueden ayudarnos a identificar señales de alerta para saber si una amistad es tóxica. No obstante, también existe la posibilidad de que quienes presenten tratos dañiños hacia otros no son tus amigos, sino tú. En este sentido vale la pena preguntarse: ¿Y si yo soy el tóxico?

Señales de que una amistad tiene comportamientos tóxicos

No respetan tus límites

Aunque les comuniques que tienes otros compromisos o necesitas espacio, siguen insistiendo en que estés disponible para ellos. Incluso, pueden hacerte sentir culpable por no responder a sus demandas.

Siempre necesitan algo de ti

Este tipo de amistades suelen esperar que estés disponible en todo momento, pero no hacen lo mismo por ti. Además, pueden recordarte constantemente lo que han hecho por ti, usándolo como moneda de cambio emocional.

¿Tu amigo te hace sentir culpable o se burla de ti? Tienes una amistad tóxica.

Foto: Pexels

Nunca se hacen responsables

Un rasgo clave de las amistades tóxicas es la falta de responsabilidad emocional. Si hieren tus sentimientos, suelen compensarlo con regalos o acciones superficiales, sin reconocer realmente el daño que causaron ni comprometerse a cambiar.

Victimización constante

Aunque todos atravesamos momentos difíciles, un amigo tóxico puede usar sus problemas personales para manipularte o forzarte a actuar en contra de tu voluntad.

Te hacen sentir culpable por convivir con otras personas

Los celos y la posesividad son comunes. Te reclaman por pasar tiempo con otros, minimizan tus esfuerzos y te hacen sentir que nunca estás “lo suficientemente presente”.

Desprecian tus valores

Pueden presionarte a actuar en contra de tus principios o burlarse de tus creencias, haciéndote dudar de ti mismo.

Ignoran tu esfuerzo por ser buen amigo

Aunque intentes ayudar, no lo valoran. Pero al mismo tiempo, exigen que estés ahí para ellos incondicionalmente.

Críticas constantes y competencia insana

Minimizar tus logros, competir por atención o estar en una constante comparación también es señal de que la relación no es saludable.

Traición y chismes

Difundir tus secretos o hablar mal de ti a tus espaldas rompe la confianza y el respeto, pilares fundamentales de cualquier amistad.

¿Qué hacer si estás en una amistad tóxica?

La Dra. Jamie sugiere que estas situaciones pueden ser una oportunidad para fortalecer tu capacidad de poner límites. Aquí algunas recomendaciones: