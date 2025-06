¿Squid Game 4? El creador revela cuál será la continuación de la serie coreana

La tercera de "Squid Game" es uno de los estrenos más esperados del año, la serie de Netflix continúa siendo una de las favoritas y de las más vistas en la plataforma de streaming. Su éxito ha sido tal que incluso se han lazando realitys inspirados en los juegos que aparecen y colaboraciones de videojuego con Fornite.

Lo que comenzó como una serie cualquiera, se convirtió en una de las producciones más vistas en la historia de Netflix. Su director, Hwang Dong Hyeok, reveló que el guion del drama coreano fue rechazado durante diez años por considerarse demasiado "experimental".

Hoy en día, figuras como el famoso actor Gong Yoo y T.O.P de la legendaria banda K-Pop BIG BANG, se unieron al elenco de la aclamada serie, la cual logró ganar premios como el Emmy, Globo de Oro y en los Critics Choice Awards. A nivel mundial, ha superado récords de audiencia, incluso se ha posicionado en el número 1 en todos los países donde existe Netflix.

El próximo 27 de junio, "Squid Game" llegará a su conclusión con su tercera temporada, donde habrá nuevas muertes de jugadores y nuevos retos infantiles, pero mortales.

¿Habrá cuarta temporada de "El juego del Calamar"? Creador revela sus planes

La nueva temporada de "Squid Game" mostrará si el jugador 456 "Seong Gi Hun" podrá acabar con el juego mortal que casi lo mata durante la primera temporada, para desenmascarar a los organizadores. La segunda entrega ya dejó la muerte de "The Salesman", un personaje clave que engañaba a las personas para reclutarlos.

El último episodio de la temporada más reciente también dejó muchas dudas sobre el futuro del juego, pues en un intentó de rebelión, los fans podrían ver morir a sus personajes favoritos antes de conocer el desenlace de la historia. Y, antes del estreno de la última parte, su director y creador Hwang Dong Hyeok ya reveló cuál será el futuro de la franquicia.

En una conferencia de prensa en Seúl, el creador de "Squid Game" aclaró si es posible una cuarta temporada, a lo que negó cualquier posibilidad, pues la parte 2 y 3 son el final de la serie. Aunque explicó que la historia podría dejar paso a una continuación, pero no es necesario extender la franquicia.

Sin embargo, no descartó la posibilidad de realizar un spin off de "El juego del Calamar", pues está interesado en explorar la historia de algunos personajes en una línea de tiempo entre la primera y segunda temporada, pero no hay nada confirmado, pues actualmente está enfocado en trabajar en una película.