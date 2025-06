Bajo el ruido constante de los trenes y el murmullo de miles de personas que transitan a diario, el Metro de la Ciudad de México es mucho más que un simple sistema de transporte ya que en cada vagón se tejen historias de las miles de personas que transitan por aquí para poder llegar hasta sus destinos. Enojo, rabia, frustración y hasta tristeza son emociones que se viven diariamente en los andenes, por lo que no es de extrañar que esta energía se manifieste de diversas maneras.

Pero lo cotidiano puede convertirse en pesadilla en un instante. Imagina subir al Metro de la CDMX, sumergirte en el murmullo de los pasajeros, el traqueteo de los rieles, el murmullo monótono de las puertas que se abren... y de pronto, todo se quiebra. La realidad parece extraña aunque, aparentemente, nada ha cambiado y tú no sabes si te encuentras atrapadomen una especie de "glich" que quién sabe cómo terminará.

Aunque esto pueda parecer la trama de una película al estilo "VHS", los fenómenos paranormales se han convertido en parte de la identidad del Metro y varios testimonios se volvieron la prueba de que este espacio alberga una energía bastante particular. Fue así como en días recientes se volvió viral un video compartido por la usuaria @nenamounstro, en donde se recopilan anécdotas de personas que fueron víctimas del transporte.

Los "fallos en la realidad" del Metro de la Ciudad de México

Uno de los sucesos más comentados son los llamados "errores en la Matrix" o fallos en la realidad e inlcuso hasta viajes en el tiempo que suceden dentro de los vagones del Metro y es que el concepto popularizado por la cultura digital y cinematográfica de que vivimos en una simulación ha encontrado aquí, su terreno perfecto; errores en la realidad que se muestran como glitches, distorsiones visuales, repeticiones exactas de escenas en video, y desapariciones repentinas de personas que reaparecen segundos después sin recordar qué sucedió.

No importa cómo lo nombres, lo cierto es que, desde hace meses, una ola de fenómenos extraños viene perturbando a los pasajeros y trabajadores, sembrando miedo y desconcierto. No estamos frente a una moda y no basta decir que se trata de "un video viral más", pues los testimonios escuchados y difundidos por @nenamounstro merecen atención ya que algunas de las historias que se cuentan son sumamente perturbadoras.

Uno de los incidentes más perturbadores sucedió en la estación Tacuba cuando un usuario grabó una sombra oscura que aparece y desaparece rápidamente en el andén. Además, el entorno se distorsiona ya que las pantallas y anuncios digitales muestran mensajes incomprensibles o se apagan repentinamente. Esto se interpreta como un fallo en la realidad o un "error en la Matrix".

La creadora de contenido comenta que este tipo de eventos no son aislados y que varias personas han visto figuras similares, siempre fugaces y sin explicación. De la misma forma, hay testimonios de pasajeros que sintieron que viajaron en el tiempo sin querer.

Usuarios y expertos en fenómenos paranormales hablan de "errores en la Matrix" cada vez que algo extraño ocurre.

Fotografía: Freepik.

En algunos casos, mencionan que la estación cambia su apariencia y las personas alrededor visten ropa de décadas anteriores; también se habla de trenes antiguos que circulan por los andenes, o anuncios con voces y mensajes que parecen de otra época. La influencer menciona que estas experiencias pueden durar segundos o minutos, pero dejan a los testigos desorientados y con la sensación de haber estado en otro tiempo.

Aunque nunca aparecen en cámara, la narradora hace alusión a trabajadores que cuentan haber experimentado estas anomalías. Mencionan relojes que se detienen, sombras que se esfumaban sin razón y "espacios congelados" en zonas subterráneas, agravando la idea de que no es solo una ilusión colectiva.

¿Un peligro oculto en el subsuelo?

Estos fenómenos han generado una mezcla de fascinación y terror entre los habitantes de la Ciudad de México. La idea de que la red del Metro pueda ser un nudo temporal o un espacio donde la realidad se distorsiona ha alimentado leyendas urbanas que van desde presencias fantasmales hasta experimentos secretos realizados bajo tierra. En sus túneles y estaciones, donde la realidad parece doblarse y el tiempo se fragmenta, se han reportado sucesos que desafían toda lógica.

Fotografía: Freepik.

A pesar de la incredulidad de muchos, el miedo entre usuarios habituales no es un secreto ya que se reportan casos de personas que evitan viajar de noche o que han dejado de utilizar ciertas estaciones que, según la tradición oral, son "puntos calientes" de estos fenómenos.

Los relatos se acumulan en foros y redes sociales, con fotografías y videos que muestran anomalías visuales: figuras borrosas, distorsiones en las paredes, luces que parpadean sin razón aparente y ecos que no corresponden al ambiente. Si bien, estos fenómenos podrían parecer sacados de una película de ciencia ficción, para quienes los viven son tan reales como el propio Metro.

Pero lo cierto es que, mientras las sombras se alargan en los túneles y los relojes a veces parecen perder su sentido, la Ciudad de México vive una extraña coexistencia con un misterio subterráneo que desafía las leyes de la realidad. La línea entre lo normal y lo inexplicable es ahora tan delgada como el paso de un tren bajo tierra. El video rescata memorias de usuarios que describen ver carteles, luces y anuncios que parecen sacados del pasado.

Fotografía: Freepik.

Y para aquellos que se atreven a mirar más allá, el Metro se revela no solo como un sistema de transporte, sino como un portal hacia lo desconocido, un lugar donde el tiempo se rompe y la realidad se fragmenta.