Rosa María García termina la universidad a los 73 años tras no poder estudiar por trabajar: "Mi título me da seguridad, lo logré"

Una bella historia se está haciendo viral en redes sociales por demostrar que nunca es tarde para intentar algo o para cumplir ese sueño que nos quedó pendiente; la lección en esta ocasión viene por parte de la señora Rosa María García García, una mujer de 73 años que se acaba de convertir en el verdadero orgullo mexicano.

La razón de lo anterior es porque a sus 73 años logró terminar la universidad, un sueño frustrado que por distintas cosas del destino no pudo cumplir durante su juventud. Tras décadas dedicadas al trabajo, un día tomó la decisión de hacer algo por ella misma y de ahí el logro que ahora es viral en redes sociales.

A través de sus redes sociales, la universidad Unitec compartió la historia de Rosa María García García, quien hace unos días terminó sus estudios en la Licenciatura de Fisioterapia y no dudaron en presumir la foto de su graduada sosteniendo su título profesional que la abala como una licenciada. Asimismo, la entrevistaron y sus palabras hoy resuenan con mucha fuerza entre los jóvenes.

Fue en la Unitec campus Toluca donde esta historia conmovió y tras difundirse en redes sociales, se hizo viral por quienes aseguran que nunca es tarde para cumplir un sueño, incluso si ese consiste en volver a la escuela para aprender y conseguir una carrera universitaria.

De acuerdo con lo que Rosa María García contó, en su momento no pudo estudiar la universidad por tener que trabar y aunque asegura que siempre disfrutó de su trabajo, al llegar a la tercera edad decidió cambiar la que hasta entonces había sido su historia y en su lugar, comenzó a estudiar.

"Toda mi vida me gustó estudiar, pero por distintas circunstancias no pude ingresar a la universidad. Me dediqué a trabajar, lo disfruté mucho, y cuando llegó el momento de jubilarme, decidí que era tiempo de hacer algo por mí", dijo.