PANORAMA presenta a Ary Tenorio y la conquista de su sueño en el cine

Ary Tenorio ha llenado con su carisma las redes sociales y hoy se adentra en una nueva aventura que la llena de emoción, actuar en la película "Mamá reinventada", la cual llega a cines hoy y nos habla sobre este proyecto y la importancia de romper nuestros propios límites.

"Hay muchas cosas por aprender. Yo no me esperaba que me iba a ver en el cine", manifestó la influencer Ary Tenorio.