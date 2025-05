Estas son las 5 carreras universitarias que estudian los millonarios de todo el mundo

Uno tiene la idea de que los millonarios nacieron siéndolo, o que simplemente tuvieron suerte. Sin embargo, la mayoría estudio una carrera universitaria o tuvo una idea genial, pero algo que tienen en común todos: es que no abandonaron sus sueños y, fueron a la universidad. La firma Ramsey Solutions realizo una encuentra entre 10.000 de las personas más adineradas del planeta, para averiguar cuál fue la clave de su éxito.

La Ramsey Solutions, fue creada por el experto en finanzas Dave Ramsey, realizó un estudio entre 10.000 de las personas más adineradas del mundo. Esta encuesta reveló, entre otras cosas, cuáles son las carreras más elegidas por los millonarios y cuáles fueron las prestigiosas universidades que devinieron en líderes acaudalados.

Millonarios y sus estudios universitarios

Estudiar e ir a la universidad puede ser costoso y lleva tiempo, por eso, muchos deciden ir por el dinero fácil o se cansan en mitad del camino, llevando una vida que quizás no quisieron o no querían. Sin embargo, todos sabemos que es un poco de cada cosa, casualidad, suerte, estudio y perseverancia, en lo que uno cree.

Las 5 carreras universitarias de los millonarios

En su trabajo The National Study of Millionaries. The American Dream is Alive and Available (cuya traducción aproximada sería El Estudio Nacional de Millonarios. El sueño americano está vivo y puede lograrse), Ramsey Solutions reveló todo tipo de información en base a los casos de éxito de las personas encuestadas. Datos que van desde el entorno familiar hasta la preparación de las personas antes de amasar sus fortunas.

En base a la información recabada, las cinco carreras que encabezan el ranking son:

Ingeniería

Contaduría

Docencia

Management

Derecho

Otra cosa que la consultora reveló que es sólo el 8 por ciento de los millonarios no estudió en colegios privados, que el 88% se graduó de la universidad y el 52 por ciento obtuvo un máster o un doctorado.

