A Viejito lo abandonaron, por el cáncer le amputaron su cola y pata pero tiene la esperanza de encontrar una familia

Miles de perros y gatos se encuentran esperando un hogar en las calles y refugios del país, lamentablemente en la actualidad muchas personas siguen comprando muchos animales solo porque son de raza provocando que la explotación animal y criaderos clandestinos se agudice, aunado a eso los animales más longevos son los que menos oportunidades tienen de ser adoptados.

Como viejito un perrito que fue abandonado a su suerte, lesionado y sin oportunidad de vivir pero un ágel lo rescató y le dio una nueva oportunidad, desea pasar sus últimos días rodeado de amor y una familia.

Viejito fue abandonado, le amputaron su cola y pata pero tiene la esperanza de pasar sus últimos años con una familia

Este hermoso peludito es un ejemplo de fortaleza, lo abandonaron en una gasolinera en muy malas condiciones, en estado de shock por un accidente que tuvo, se le tuvo que amputar su cola porque la tenía muy mal, poco a poco él fue mejorando y remando confianza.

Foto: Instagram adopta.mx

Es un perro de talla mediana cruza de sharpei, convive con perros y con gatos, lo único que no le gusta es que se metan con su comida, fuera de eso es muy tranquilo, casi no ladra solo cuando quiere algo, duerme en su lugar designado y hace del baño afuera.

Foto: Instagram adopta.mx

Se le tuvo que amputar su pata porque tenía una bola de cáncer, primero se retiró la bola pero volvió a crecer y por eso se tuvo que amputar la pata, fue algo fuerte para él porque siempre se caía, después de semanas aprendió a vivir sin su pata. Desea que eso no sea impedimento para que tenga una familia a pesar de su edad y el cáncer, que quitándole la pata se fue el cáncer, se le hicieron RX para ver si no había metástasis y no, pero de igual manera se debe de estar checando. Tiene aproximadamente entre 10 y 11 años, es todo un guerrero y ejemplo de resilencia. Si deseas que sea parte de tu familia comunícate al número 5535081847 o al Instagram de adopta.mx

Amelie es una bebé felina tipo siamés muy cariñosa que se robará el corazón de tu familia

Amelie es una felina bebé tipo siamés de seis meses de edad, fue rescatada de una zona vulnerable, sin protocolo de salud y expuesta a su suerte. Ahora ya puede tener una familia para siempre por siempre porque tiene su protocolo de vacunación actualizado.

Foto: Facebook Nala&Lucca Adopciones

Salippo negativa en prueba de leucemia y sida felino, está esterilizada y desparasitada. Es muy tranquila y cariñosa además de tierna. Se lleva a domicilio como parte del protocolo responsable en la Ciudad de México, se requiere formato, INE y seguimiento. Para suadopción puedes escribir al Facebook de Nala&Lucca Adopciones.

Foto: Facebook Nala&Lucca Adopciones

Anthony, Feodor y Giuliano, llevan años en un refugio para gatos pero no pierden la esperanza de encontrar un hogar

Anthony, Feodor y Giuliano, tuvieron la fortuna de ser rescatados y caer en las manos de El Gato Vago, un refugio para gatunos, donde son cuidados temporalmente en lo que encuentran un hogar.