Chingu Amiga niega dejar México para irse a vivir a Perú tras polémica de lucrar con familia mexicana: "Hay muchas noticias falsas"

La influencer Chingu Amiga por fin respondió a los rumores que circulan en redes sociales desde hace meses y en los que se asegura que abandonará México para irse a vivir a Perú, esto supuestamente después del hate y pérdida de cariño que recibió por parte de los mexicanos tras polémicas de supuestamente lucrar con una familia deportada y de promover la gentrificación.

Aunque desde hace tiempo se sabía que esto era una fake news que se viralizó en Facebook por un posteo de la página de Filosoraptor y que se hizo viral, hace unas horas la creadora de contenido por fin habló de esta controversia y dejó en claro que no tiene planes de vivir en otro país que no sea México, incluyendo su natal Corea del Sur.

Sujin Kim, mejor conocida en redes como Chingu Amiga, estuvo como invitada en la alfombra roja de la película Mamá Re-Inventada, donde conversó con la prensa sobre sus próximos proyectos, esta noticia falsa y sobre todo, qué piensa sobre las polémicas a las que se ha enfrentado recientemente.

La prensa le cuestionó a Sujin Kim qué hay de cierto que se irá de México para vivir en Perú, algo que negó rotundamente y de lo que dijo desconocer el origen del rumor. Allí mismo también dejó en claro que es una mentira que ella haya dicho que ya no le gusta este país.

"Eso no sé dónde salió, nunca dije. Pero noticia falsa, creo, pero no voy (a Perú), no tenía plan", mencionó Chingu Amiga.