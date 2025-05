Confunden a Kylie Jenner con "La Venenito" durante la Met Gala 2025

La Met Gala, uno de los eventos de moda más importantes de Nueva York se llevó a cabo la noche del lunes, donde celebridades del medio artístico desfilaron por la alfombra azul. Este año nuevamente acaparó la atención la empresaria Kylie Jenner, quien deslumbró con un traje sastre y aunque se veía icónica, en redes sociales la confundieron con La Venenito porque lució un peinado muy similar al que utiliza la influencer.

Internautas en redes sociales criticaron el look de la menor de las Kardashian-Jenner pero no por su vestimenta, sino por su peinado, pues utilizó un ‘wet look’ con el que parecía que tenía el cabello muy corto, similar al de La Venenito, quien s conocida por su auténtica cabellera pequeña.

Y aunque La Venenito no fue invitada al evento de moda, la joven ha sido tendencia en redes sociales por el comparativo con Kylie y otras famosas, pues no solo le encontraron mucha similitud con Jenner, también la compararon con la cantante FKA twigs.

Hasta ahora La Venenito no se ha pronunciado al respecto y se espera que no o haga, pues la creadora de contenido suele evitar controversias con otras celebridades, especialmente con alguien que es de talla internacional. Lo cierto es que las comparaciones en redes sociales no terminan e incluso ya empiezan a llamarla Kilye en sus redes sociales.

Y aunque La Venenito no fue invitada al evento de moda, la joven ha sido tendencia en redes sociales por el comparativo con Kylie | Foto: IG @kyliejenner

¿Separadas al nacer? Comparan a Kylie Jenner con La Venenito

Luego de que la modelo Kylie Jenner desfilara en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York compartió varias fotografías en sus redes sociales y en los comentarios estuvieron presentes las comparaciones con otras famosas, hasta preguntaron si verdaderamente era la misma Kylie porque el peinado hace que se ven idénticas.

“Venenito, eres tu?, dice uno de lo comentarios postedos en Instagram.

En redes sociales aseguraron que de perfil parecían idénticas | Foto: IG @kyliejenner /

la_venenitosj25

¿Quién es La Venenito?

La Venenito es una famosa tiktoker, influencer originaria del estado de Jalisco. En redes sociales se ha hecho muy popular por sus peculiares videos. Nació el 26 de febrero del 2009 en San Juan de los Lagos, y actualmente es considerado una de las creadores de contenido más famosas de la comicidad LGBT.

La influencer comenzó a hacerse viral cuando solo tenía 14 años de edad. En ese entonces, trabajaba en una dulcería cuando su amiga grabó un video de ella en el que estaba vendiendo con un gran carisma, actitud y personalidad espontánea, así fue como de inmediato conquisto a las redes. Actualmente tiene más de 2.5 millones de seguidores entre TikTok e Instagram.