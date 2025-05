Tiktoker francesa desata polémica en las redes tras defender la gentrificación en México | VIDEO

Actualmente en México existe una intensa controversia en torno al tema de la gentrificación desatada por la llegada de decenas de extranjeros que deciden quedarse a vivir país, un fenómeno que ha provocado que los costos de las rentas y de los inmuebles se eleven de manera considerable, haciéndolas casi imposibles de pagar para los ciudadanos mexicanos quienes se ven desplazados en consecuencia.

En medio de dicha situación, la tiktoker francesa, Vivi Voyage se vio envuelta en una fuerte polémica luego de que compartiera un video a través de su cuenta de Tiktok, en donde realizó una serie de declaraciones con las cuales intento defender la gentrificación en México, comparando su situación con la de los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

En la grabación, la creadora de contenido intento exponer su punto de vista al dar respuesta a las múltiples críticas que recibe en sus redes por vivir en México, cuestionando a sus detractores con una pregunta en la que refirió que si muchos tuvieran la oportunidad de hacer lo mismo que ella seguramente la tomarían.

"Dicen que no quieren extranjeros, que viven en México sin pagar impuestos, que son gentrificadores, pero seamos honestos, si tendrías la oportunidad de hacer lo mismo, ¿no aprovecharías? Trabajar remoto, ganar en dólares, vivir donde la vida es más tranquila, más barata. Esto no me parece colonialismo, es una decisión que millones de personas tomarían si pudieran", declaró la tiktoker.