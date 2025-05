¿La recuerdas? Ori, la idol K-Pop que desapareció y duró un solo día como cantante

La industria K-Pop ha existido desde la época de 1990, década en la que comenzó la primera generación y cuyos grupos serían la inspiración de varias boybands que hasta el día de hoy son todo un referente en Corea. Sin embargo, hay muchos otros idols y grupos que fueron un rotundo fracaso.

Además, desde los 2000s y hasta el año 2015, solo tres empresas acaparaban las ventas, popularidad y las premiaciones, esto les valió el apodo de las llamadas Big 3 (SM Entertainment, YG y JYP). Debutar en algunas de estas agencias aseguraba el éxito, pues dominaban por completo la industria.

Sin embargo, con el paso del tiempo algunas pequeñas empresas comenzaron a cobrar relevancia, pero esta joven idol no contó con la misma suerte cuando decidió cumplir su sueño como cantante. La historia de Ori se resume en debut y despedida, hoy casi nadie la recuerda.

Hay casos como el de DPR Ian que al no tener éxito en el K-pop siguieron otros caminos en la música o incluso en los K-Dramas, pero el caso de Ori es uno de los más tristes de la industria.

El misterioso caso de Ori, la idol que nadie recuerda haber visto

Era el año 2009 y como ya es costumbre, una nueva idol debutó en uno de los programas musicales de Corea: Music Bank. Se llamaba Ori, una joven solista que realizó su presentación oficial en su primer día como idol; sin embargo, sería la última vez que aparecería en televisión.

Ori, cuyo nombre original es Baek Ji Hyun, recibió fuertes críticas tras su presentación al ser calificada como el peor debut en la historia del K-Pop. Su carrera duró solo un día y nunca más volvió a aparecer, dejó la industria sin ninguna explicación, incluso se especuló que su empresa Chang's Entertsainment había sido creada por su familia, pues era bastante desconocida y era su única artista.

De acuerdo con medios coreanos, supuestamente Ori se mudó a Japón, también hubo una teoría de que se operó para cambiar su apariencia y debutar en otro grupo de chicas.

No fue hasta febrero de 2024 cuando la joven Ori apareció para dar una entrevista al medio Sports Chosun y reveló la verdad de todo: en realidad el productor de la agencia no estuvo contento con su desempeño y las críticas la afectaron duramente. Aclaró que su familia no era adinerada y todos estos años se dedicó a trabajar en empleos normales. ¿La recuerdas?