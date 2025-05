Abuelita sorprende por épica entrada en su fiesta de cumpleaños 96 al ritmo de Gloria Trevi | VIDEO

Las redes sociales siguen regalando a los internautas videos con instantes que pueden llevar a cualquiera en una montaña rusa de emociones, pues van de una profunda tristeza a las risas en cuestión de segundos que duran los clips. Tal y como ocurrió con una abuelita, quien regaló a su familia un momento que no olvidarán por la entrada triunfal en su fiesta de cumpleaños 96 que la hizo viral de inmediato en TikTok.

TikTok se ha convertido en la plataforma favorita de los usuarios gracias a la diversidad de su contenido, algo que ha crecido a pasos agigantados desde su creación con pequeños clips de música. La creatividad se ha apoderado de los usuarios con divertidos momentos y otros que aprovechan el alcance de la red social para mostrar instantes divertidos que ocurren en su día a día entre familia o amigos.

Abuelita sorprende con entrada triunfal en su fiesta de cumpleaños

El video fue compartido en TikTok por la usuaria Carolina Gutiérrez y ya cuenta con más de 16 millones de reproducciones. De acuerdo con lo señalado en la cuenta, la fiesta por el cumpleaños 96 de su abuelita se celebró el pasado fin de semana en San José Iturbide, Guanajuato, en donde se habrían reunido familiares y amigos cercanos sin imaginar lo que les esperaba.

Y es que la festejada llegó al lugar cubierta por completo con una cobija, apoyada de un bastón para caminar y auxiliada de dos familiares que parecían sostenerla para evitar que tropezara ante una supuesta dificultad para sostenerse en pie. Sin embargo, lo que parecía una escena triste y preocupante de inmediato cambió y al ritmo de Gloria Trevi con la canción "Todos me miran", además de la que la cantante también lo compartió orgullosa en su perfil.

Fiesta de abuelita se hace viral en TikTok

Aunque la icónica entrada a la fiesta no fue lo único que sorprendió a los usuarios en TikTok, pues en un segundo video se observa cómo la mujer disfruta de la celebración tomando tequila. Los comentarios no se hicieron esperar y algunos aplaudieron la energía que mostró la festejada pese a su edad, algo que otros internautas tomaron como una lección; además, agradecieron a la familia por apoyarla en un día tan especial.

"Nos doó actuación, nos dio baile, nos dio más que Gloria Trevi", "Estos jovenes y sus articulaciones sanas", "Señora, ya me había enojado porque no la traían en su silla de ruedas y me sale con que es Gloria Trevi mejorada", "Me dio lentitud, me dio tambaleo, me dio sorpresa, me dio ritmo, me dio baile", "A esa edad son tremendas", "Nos dio más que Olivia Rodrigo" y "Yo ya estaba triste, pensando en que ese sería su último cumpleaños y resulta que tiene más vida que yo", fueron algunos de los comentarios.