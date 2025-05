Día de Star Wars, curiosidades y significado del May 4th be with you

Hay algunas películas que marcan la historia y también se convierten en sagas que pasan de generación en generación, una de ellas es Star Wars, debido a esto y que se ha vuelto realmente reconocible el 4 de mayo se celebra el día de Star Wars.

Es en este día porque en inglés se dice may the 4th be with you y suena como may the force be with you (que la fuerza te acompañe)

Antes de Star Wars había Star Trek que fue parte de la inspiración para la saga. También fue inspirado por el cómic Valerian y los siete samuráis. El traje de Darth Vader está basado en un traje de samurái porque a George Lucas le encanta la cultura japonesa.

El 25 de mayo de 1977 se estrenó Star Wars episodio IV: Una Nueva Esperanza y por esto es por lo que el 25 de mayo se celebra el día mundial del orgullo friki.

To the greatest fans in the galaxy... May the 4th be with you. pic.twitter.com/RLuOl5BusA — Star Wars (@starwars) May 4, 2025

Hace algunos años los fans de Sherlock Holmes se juntaban y tenían clubes para hablar y compartir cosas sobre el tema, pero Star Wars se convirtió en un fandom en un nivel más masivo, podría ser el primer fandom masivo de la historia. Este fandom es tan grande y famoso que se han hecho varias convenciones de Star Wars y han tenido un impacto en la cultura popular. Se han hecho varias convenciones de Star Wars, una de las más grandes es Celebration y en México la más famosa es la expo coleccionistas.

Star Wars se ha convertido en una franquicia millonaria, llegando a vender grandes cantidades de mercancía. También hay algunas figuras que se han llegado a vender en miles y hasta millones de dólares por lo únicas o difíciles de conseguir que son. Antes de que se estrenará el episodio I hubo juguetes que se agotaron en algunas tiendas. El más valioso para algunos coleccionistas y el más difícil de conseguir es Bobba Fett.

El orden de la historia de Star Wars es:

Cómic de Darth Maul

Episodio I: la amenaza fantasma

Episodio II: el ataque de los clones

Star Wars: clone wars (2003 y 2008)

Episodio III: el retorno de los Sith

Solo: una historia de Star Wars

Star Wars rebels

The Bad Batch

Rogue One: una historia de Star wars

Kenobi

Episodio IV: Una Nueva esperanza

Libro Estrellas Perdidas

Episodio V: el imperio contraataca

La princesa Leia: Objetivo en movimiento

Libro Han Solo y Chewbacca: el escape de los contrabandistas

Libro Luke Skywalker: el arma de un jedi

Episodio VI

Libro Star Wars: Aftermath

Libro antes del despertar

The Mandalorian

Serie animada Star Wars: resistance

Libro la historia del rey

Episodio VII: el despertar de la fuerza

Episodio VIII: los últimos Jedi

Episodio IX: el ascenso de Skywalker

Darth Vader es el personaje más famoso de Star Wars, otros de los más famosos son Yoda y Chewbacca.

En Star Wars los buenos son catalogados como Jedi y los villanos como Sith. R2D2 y C3PO son droides, también están los ewoks que tienen su propio idioma ficticio y Chewbacca forma parte de los que son parecidos, pero más grandes.

Originalmente se decía que el especial de navidad de Star Wars ocurría después del episodio IV, pero ha habido debates sobre si forma parte del canon porque incluso George Lucas dijo que se sentía avergonzado de él y quiso hacer lo posible porque nadie lo viera.

There will never be a better experience than seeing REVENGE OF THE SITH on the big screen.



A masterpiece. pic.twitter.com/4yJ2nUpD9J — Star Wars Stuff (@starwarstufff) April 28, 2025

La primera trilogía fue dirigida por George Lucas, algunas de las posteriores tuvieron otros directores, por eso en los créditos dice: basado en los personajes creados por George Lucas. George Lucas también fundó la compañía Lucasfilm.

Aparte de los libros que continúan con la historia de la saga, también hay varios libros inspirados en las películas.

John Williams fue quien hizo la música para las primeras películas de Star Wars y también la ha tocado en vivo. Su música, principalmente la del inicio de Star Wars es muy icónica y también ha sido tocada en conciertos sobre clásicos del cine.

El primer episodio de la serie documental The toys that made us es sobre Star Wars, en este se cuenta parte de la historia de Star Wars y aparece el mayor coleccionista de Star Wars, quien también ha trabajado en algunas películas de la saga. El póster de la película Fanboys es un casco de Darth Vader. En la película La montaña embrujada aparecen dos tipos vestidos como los troopers que acaban de ir a una convención de Star Wars.

La frase que la fuerza esté siempre de tu lado fue inspirada por: larga vida, prosperidad y que la fuerza los acompañe de Star Trek.

James Earl Jones, el actor que interpretó a Darth Vader aparece en The Big Bang Theory en dónde también hablan sobre Star Wars.

Se hizo una cartulina para terminar con la guerra, decía Stop Wars y se hizo con las letras de Star Wars.

Spaceballs es una parodia de Star Wars y también hay otras películas que han sido influenciadas por Star Wars o en las que se hace referencia.El póster de la película Fanboys es un casco de Darth Vader.

El 12 de mayo del 2023 en el programa Pop Central hablaron sobre algunas festividades geeks, aparte de este día y del día mundial del orgullo friki también mencionaron el día de Star Trek, el día de Mario Bros y el día de Los Simpsons.

Hay algunas canciones que han sido inspiradas por Star Wars como la cumbia imperial, The Saga Begins, entre otras. En la canción Never say never dice "like Luke with the force” . Year 3000 de los Jonas Brothers dice: girls have round hair like Star Wars. La canción Soy Friki empieza con: hola, me llamo Lucas Skywalker y también se hacen otras referencias a Star Wars. La canción bicicle de Queen dice I don't like Star Wars.

Hay varios videojuegos de Star Wars, incluyendo el Angry Birds: Star Wars

Aparte de las series Clone Wars y Star Wars Rebels, ha habido otras series animadas de Star Wars, que han sido: Droids y los cortos Historias de Jóvenes Jedi, aparte de que en el especial de navidad hay una escena que es animada.

Hubo un comercial de Ford en dónde un niño usaba un casco de Darth Vader, el cual se volvió viral en internet.

Algunas de las frases más famosas de Star Wars son: “que la fuerza esté siempre de tu lado” de Yoda y “yo soy tu padre” de Darth Vader. También es muy icónico el inicio que es hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana.

En Disneyland hay una zona de Star Wars en dónde hay atracciones como el simulador y también hay sesiones en vivo en donde enseñan cómo ser un Jedi.

En Disney+ está el cortometraje Maggie Simpson: el despertar de la siesta, inspirado en Star Wars.

En Los Simpsons dice: ¿Quién hubiera pensado que Darth Vader era el papá de Luke Skywalker?