Muere motociclista de 20 años por grave accidente en Nuevo León y la despedida de su pareja causa gran tristeza | FOTOS

Una profunda tristeza embarga a la comunidad biker de Monterrey tras el trágico fallecimiento de Ángel, un joven motociclista de tan solo 20 años. El lamentable suceso ocurrió en el bulevar Miguel de la Madrid, en el municipio de Guadalupe, cuando el hombre se impactó contra un muro de contención. A pesar de los esfuerzos por salvar su vida y ser trasladado de urgencia a un hospital, el joven no logró sobrevivir a las graves heridas.

La noticia de su deceso causó una gran consternación entre sus amigos, familiares y la comunidad motociclista, quienes han expresado su dolor a través de diversos medios. Ángel era conocido por su pasión por las motos y su espíritu joven, lo que hace su partida aún más difícil de asimilar para quienes lo rodeaban.

Particularmente conmovedora fue la reacción de Grissel Villanueva, novia de Ángel, quien le dedicó una desgarradora carta de amor y despedida en redes sociales. En su mensaje, Grissel expresó el profundo vacío que deja la partida de Ángel y el inmenso amor que compartían. Sus palabras han resonado entre los usuarios, convirtiéndose en un testimonio público del dolor y la impotencia ante una pérdida tan inesperada y temprana.

Este trágico accidente sirve como un doloroso recordatorio sobre la importancia de la seguridad vial y la precaución al conducir, especialmente para los motociclistas. La comunidad de Monterrey se une en el luto por Ángel, mientras que el eco de la despedida de Grissel subraya la magnitud de la tragedia que golpe´p a una familia y a un círculo de amigos que hoy lloran la partida prematura de un joven prometedor.

En este crudo mensaje, Grissel se refirió a Ángel como alguien a quien necesita, su complemento, quien la hacía sentir viva. Por esta razón, le dio las gracias por los seis años que vivieron juntos, en los que siempre se sintió escuchada, y donde el hombre hacía grandes esfuerzos por comprender su situación, por no dejarla sola y mimarla con abrazos, besos, juegos, bailes, etcétera.

Estas fueron las palabras que publicó en las redes sociales junto a fotografías donde están juntos:

"No tengo palabras para describir lo que me esta pasando, sólo tengo en mi cabeza el hecho de que siempre te admiré, siempre vi lo mejor de ti, te conocí desde tan pequeña, nos enamoramos y nunca nos soltamos más a pesar de todas las dificultades, yo te elegía una y mil veces antes de perderte y tu también lo hiciste, me amaste, me diste lo mejor de ti, me enseñaste a cuidar mis cosas, me enseñaste el mundo de los carros y por ti estoy enamorada de los Mustangs, me enseñaste el mundo de las motos y también me enamoré. Siempre entendí tu amor hacía las motos, siempre estuve de acuerdo a cada felicidad y logro tuyo, y claramente siempre tan orgullosa de ti, eres un ejemplo para mi, fuiste lo que yo quiero ser y por ti daré todo para conseguir tus sueños, aunque no será lo mismo si ahí no estarás"