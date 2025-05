Es oficial: este es el día y horario en que se podrá ver la Luna de Fresa en su punto de mayor visibilidad en México

A muchas personas les encantan los fenómenos astrológicos y uno de ellos es la Luna de Fresa. Es el último evento astrológico antes que comience el solsticio de verano en el hemisferio norte, entre otros fenómenos astronómicos que se registraran en Junio. Te contamos que significa y cómo se podrá ver en México.

La Luna de Fresa en México

De acuerdo con el calendario del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), será el 11 de junio de este 2025 cuando se registre la Luna de Fresa en el hemisferio norte. Y el punto de mayor visibilidad en el país será alrededor de las 07:43 (hora de México).

Luna de Fresa

Vamos con unas recomendaciones para poder ver la Luna:

Elige un lugar adecuado: sin contaminación visual y con poca iluminación.

sin contaminación visual y con poca iluminación. Condiciones meteorológicas : toma precauciones ante los fenómenos climáticos.

: toma precauciones ante los fenómenos climáticos. Equipamiento opcional: aunque es visible a simple vista, puedes llevar binoculares o un telescopio pequeño para observar detalles de la superficie lunar

¿Por qué se llama Luna de Fresa?

La Luna de Fresa se llama así, por los pueblos originarios de Estados Unidos y no por una relación con la astronomía en sí. La llamaron así porque coincidía con la cosecha de fresas. Cabe destacar, que el satélite natural de la Tierra no se pinta de color rosa, o sea, que no se va a ver de color rosado. La luna de Fresa, es Luna Llena.

Luna de Fresa

De acuerdo con un artículo de la revista UNAM Global, “Esta denominación no tiene relación directa con la astronomía, sino que encuentra su origen en la cultura de los Algonquinos (...) un pueblo originario de Estados Unidos que habitó desde Virginia hasta las Montañas Rocosas y al norte hasta la bahía de Hudson, tomaron a nuestro satélite como referencia para sus fechas importantes”, se lee.

