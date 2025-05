Old Money, la moda que dejó de ser un lujo y ahora es tendencia en TikTok

El término Old Money ha tomado relevancia durante los últimos años, especialmente por las redes sociales, sobre todo en TikTok, donde miles de videos hablan sobre este estilo de moda, el cual se ha puesto en tendencia y muchas personas han adoptado pues se caracteriza por su sobriedad y elegancia.

Aunque el Old Money no es algo nuevo, pues surgió durante los años 1980 y 1990, sí es un concepto que ha tomado fuerza y está siendo adoptado por generaciones jóvenes que buscan incluir una imagen fresca y en tendencia.

El Old Money tiene sus raíces en un sector de la población adinerado, el cual acostumbra a vestir marcas de lujo, dichas prendas están diseñadas bajo un formato casual, elegante y clásico. Respecto a la paleta de colores, se acostumbra que sean tonos neutros que dan un toque de discreción.

En este estilo aplica el “menos es más”, ya que se inclina hacía una corriente más minimalista en la que las prendas y accesorios no llaman la atención. Sin embargo, aunque parezca que si se usan prendas más sencillas, el outfit será más barato, la respuesta es no, pues la ropa que se usa viene de marcas lujosas, pero eso ha cambiado, ya que ahora se puede acceder a prendas que no son necesariamente caras.

Old Money, la tendencia que es accesible para todos

Vestir Old Money ya no es sinónimo de caro, el mercado de la moda es tan amplio que ofrece una cantidad de marcas que venden ropa con precios bastantes accesibles, de modo que cualquiera que busque portar este estilo, no tendrá complicaciones por el precio, ni tampoco por conseguirlo.

El Old Money es una de las tendencias más populares del momento. Fotos: IG @samanthaapardo e @ivannacoppelz

Old Money, ¿una moda aspiracional para los jóvenes?

La moda puede ser una banalidad para muchas personas, pero no se puede negar que es un vehículo de expresión el cual también puede representar ciertos mensajes políticos. El inicio del Old Money proviene de un círculo de personas adineradas, las cuales demuestran con su forma de vestir su estatus social, al cual pocos pueden acceder.

No es coincidencia que las marcas más lujosas y exclusivas ofrezcan este tipo de prendas, pues sus productos no se caracterizan por ser accesibles para todo el público. Estas particularidades demuestran que no solo es un estilo de vestir, si no una forma de vida poco alcanzable para un gran sector de la población.

Esto ha cambiado con la llegada de marcas que se han inspirado en este estilo, las cuales ofrecen prendas a precios accesibles, y ha permitido que más personas adopten el Old Money sin necesidad de gastar grandes cantidades de dinero. Actualmente circulan muchos videos en redes sociales, donde jóvenes dan consejos sobre cómo vestir esta tendencia sin gastar tanto, incluso aconsejan buscar ropa de segunda mano y mejor aún si es vintage, pues esto agrega el toque clásico.

Esto ha causado un debate en redes sociales, donde los internautas se cuestionan si al ser un estilo más accesible, ¿entonces se convirtió en una aspiración? No solo se trata de vestir de cierta forma, también del comportamiento que comienzan a adoptar, el cual parece ser más maduro y conservador, ¿será que el acceso a este estilo de moda tiene una influencia en el comportamiento de los jóvenes?

Escucha el nuevo episodio del podcast La P... Complejidad con Nicolás Alvarado, donde analiza el fenómeno del lujo accesible, y cómo influye en la forma de consumo de la generación Z y la búsqueda de su estilo