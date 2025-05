La magia del cine independiente brilla en el Sundance Film Festival CDMX 2025

La noche inaugural, celebrada este 29 de mayo, comenzó con la tradicional alfombra roja y una destacada asistencia de personalidades del cine mexicano como Julio Bracho, Alejandro Calva, Mayra Hermosillo, Renata Vaca, Emiliano Zurita, Claudio Roca, Fiona Palomo, Verónica Bravo, Mayra Batalla, Johana Murillo, Mauricio Isaac, Loreto Bernal, Emilio Treviño, Andrés Revo, Axel Madrazo, Hugo Catalán y Jonathan Marín, entre otros.

El evento también contó con la presencia de importantes figuras de la industria como Alejandro Ramírez, director general de Cinépolis; Miguel Mier, COO de la compañía, y Miguel Rivera, vicepresidente de programación y contenido global, quienes destacaron el valor de esta plataforma como una oportunidad única para acercar al público mexicano a lo mejor del cine independiente.

La función inaugural presentó el documental "Prime Minister", dirigido por Lindsay Utz y Michelle Walshe, que narra el legado de Jacinda Ardern, ex primera ministra de Nueva Zelanda, y su liderazgo transformador y empático.

Además de la proyección, la velada incluyó un cóctel de inauguración en el Gran Salón del Four Seasons Hotel, donde cineastas, actores, directores y creativos como Úrsula (Corina), Loren (Tiger), Isabel Castro (Selena y los dinos), Jazmín García, Gerardo Dorantes, Fernando Bonilla, Marnova, Daniel Torres, Tiare Gasca y los directores de programación del festival compartieron su visión sobre el cine independiente con asistentes y medios.

Isabel Castro

Durante los próximos días, el festival proyectará una cuidada selección de largometrajes, documentales y cortometrajes internacionales y locales, fomentando espacios de diálogo, intercambio creativo y formación para nuevas audiencias. Entre las producciones que han generado mayor expectativa se encuentra Mr. Nobody Against Putin, una provocadora crítica política que resonará con el contexto geopolítico actual; The Ugly Stepsister, una reinterpretación moderna de los cuentos clásicos, y 2000 Meters to Andriivka, un retrato impactante sobre la resiliencia ucraniana.

También se proyectarán películas como DJ Ahmet, una historia vibrante sobre identidad y pertenencia; Plainclothes, un thriller con fuerte carga emocional; Together, que explora los lazos familiares en tiempos de crisis; y One to One: John y Yoko, un documental íntimo que revisita el amor y la creación desde la óptica de la famosa pareja. Además, Selene y los dinos, dirigida por Isabel Castro quien asistió al evento ha generado conversaciones por su enfoque fresco y sensible hacia la niñez y la imaginación.

El Sundance Film Festival CDMX 2025 se llevará a cabo del 29 de mayo al 1 de junio en la sede principal Cinépolis Diana, así como en otras salas de la ciudad: Cinépolis Plaza Carso, VIP Plaza Carso, Cinépolis Mítikah y Cinépolis Oasis Coyoacán. Los boletos tienen un costo accesible: $100 MXN para funciones en salas tradicionales y $210 MXN en salas VIP. Además, se ofrece un Cinebono por $400 MXN, válido por cinco funciones en Cinépolis Diana.

La Ciudad de México continúa consolidándose como un punto estratégico para la exhibición cinematográfica de autor, y el Sundance Film Festival CDMX como una celebración del talento, la diversidad de voces y la fuerza del cine que transforma.

MMV

MMV