El cigarro hecho a base de tabaco es una droga legal que es dañina para la salud, principalmente de los pulmones y además contamina al medio ambiente, por eso cada 31 de mayo se celebra el día mundial sin tabaco.

Esta conmemoración fue establecida por la Organización Mundial de la salud el 15 de mayo de 1987 y fue en 1988 que se celebro por primera vez. Cada año ha tenido un tema diferente, en algunas ocasiones ha sido sobre desmentir lo que se comenta o sobre la influencia que pueden tener cosas como los medios en que la gente fume. uno de los principales fines de este día es terminar con esta adicción y hacer que menos gente fume.

El cigarro es la causa de muerte más fácil de prevenir. Aunque algunos creen que puede ser difícil dejar el cigarro, es de las adicciones más fáciles de dejar y también es fácil dejar de probarlo.

También hay diferentes tipos de sabores y hay gente que quiere engañar a otros haciendo que fumen o incluso quieren ser más discretos con esto haciendo que parezca que no es un cigarro, por eso la organización panamericana de la salud ha dado platicas sobre esto, este 4 de junio se dará una y habrá traducción en español y portugués.

Se han hecho concursos para este día en donde se pueden hacer carteles y recibir premios.

Antes era común ver a la gente fumar en lugares públicos y también seguido se veía a los famosos fumar, esto ha disminuido con el tiempo porque cada vez se ha empezado a propagar más el daño que causa.

Hay gente que no fuma, pero otras personas con las que vive o con las que se junta seguido si lo hacen y llegan a morirse antes que los demás.

Había imágenes que decían que cada cigarro te quita 5 minutos de vida, pero hay gente que dice que esto es una estimación porque no necesariamente son 5 minutos.

Para el 2017 se decía que los cigarros mataban 6 millones de personas al año y se estima que ahora podrían ser 8 millones.

En la actualidad hay muy pocos lugares públicos en donde se puede fumar adentro, si alguien quiere fumar normalmente sale para hacerlo, en algunas universidades anteriormente había zonas para fumar y estas han desaparecido. Antes había restaurantes en donde había zonas de fumar y no fumar, en algunos casos había muy poco espacio de diferencia entre estas.

En muchos lugares hay detectores de humo para asegurarse que nadie fume.

Ahora no hay mucha gente que fume dentro de su casa, normalmente lo hace en la terraza o en un lugar abierto. Es más común ver gente fumando en la calle que en lugares como escuelas, centros comerciales o tiendas, hay gente que fuma en su coche, pero con las ventanas abiertas, una de las razones podría ser porque el humo y el olor del cigarro se puede quedar en el coche.

En muchos lugares hay una señal de no fumar, está ha cambiado en tiempos más recientes debido al vapeo y los cigarros electrónicos, indicando que no se puede fumar ningún tipo de cigarro.

Millones de personas en el mundo fuman, pero han empezado a disminuir, se cree que incluso lo hace menos gente por día.

Hace mucho hubo cigarros de chocolate, estos salieron del mercado debido a que hacían que los niños quisieran fumar.

Durante la pandemia en las recomendaciones se decía mucho que no fumaras porque podría agravar tu salud.

Se dice que a ninguna edad se debería fumar, pero es ilegal vender cigarros a menores de 18 años.

Se recomienda no fumar durante el embarazo porque esto puede tener repercusiones en el bebe y puede que no llegue a nacer. Otra cosa que puede pasar si una mujer fuma mientras está embarazada es que el bebe nazca antes. Es mayor y más común que alguien que tiene un embarazo no deseado llegue a fumar que alguien que sí lo desea. Al igual que con el alcohol cuando se consume durante el embarazo puede hacer que el hijo quiera probarlo a temprana edad.

Se han hecho estudios sobre el cigarro, el alcohol y otras adicciones teniendo en cuenta el daño que hace a quienes están a su alrededor y se confirmo que el alcohol y algunas drogas eran más perjudiciales.

La publicidad de cigarros también ha desaparecido, con el tiempo empezó a haber anuncios en menos lugares, una de las causas es porque decían que era dañino para la salud, pero bastante rápido o en letras demasiado pequeñas. Cuando llegaron los cigarrillos electrónicos también se empezó a hacer publicidad, pero esto no duró mucho.

El gobierno les obliga a las compañías de cigarros que sus cajas digan que es nocivo para la salud y deben tener imágenes que sean perturbadoras o referentes a las consecuencias de esto.

El cigarro contiene cosas como nicotina y se ha analizado que el cigarro contiene más de 4000 sustancias de las cuales al menos 60 son cancerígenas.

Si un menor de edad fuma este no crece, se llega a quedar de la misma estatura para toda la vida.

Hay un episodio de la serie documental Sociedad de Consumo que trata sobre el tabaquismo y también se menciona como llegaron los cigarros electrónicos y lo que estos producen en el cerebro, principalmente dopamina.

En un episodio de la serie Friends Chandler quiere dejar de fumar, le dicen que no fume por su salud, se fuma un cigarro mientras está en el trabajo y después echa un aromatizante e incluso se lo pone en la boca para que no se den cuenta que lo hizo.

En Los Simpsons Homero se queda solo en su casa, fuma, pero después se duerme e inicia un incendio. En otro episodio Homero pone muchos detectores de humo para que Paty y Selma no fumen, pero después sí lo hacen. En el episodio donde Krusty se reencuentra con su papá le dice: no fumes, es un mal habito.

En Futurama en una fiesta Bender prende un cigarro y después se ocasiona un incendio.

En el libro El diario de Greg: la ley de Rodrick hay un concurso para crear un anuncio para no fumar, Greg copia un dibujo de una revista que es como un zombi y gana el que hizo un cartel que dice: no fumen, es una estupidez y dice que es irónico porque el que lo hizo se fuma una cajetilla diaria.

En Pinocho de 1940 cuando fuman se convierten en burros, podría ser una analogía de que el cigarro te cambia.

El gobierno de Chile hizo un comercial con la frase déjalo ahora y es sobre dejar de fumar, pero tuvo muy mala recepción.

Había un anuncio en donde se veían los pulmones de un fumador y de alguien que no fuma, los del fumador estaban llenos de humo.

Había un anuncio en algunas plazas que decía no fumes, esto por lo que puede provocar a los menores de edad.

Algunos de los anuncios de no está chido decían no está chido fumar siendo menor de edad e incentivaron a hacer cosas más productivas y mejores para la salud.

Había un corto sobre un ser humano superdesarrollado que fumaba, pero decía: desafortunadamente ese hombre no ha nacido.

Hay un corto de Huevocartoon sobre el cigarro, en él se puede ver a un huevo que fumaba mucho y habla sobre las consecuencias del cigarro.

En pláticas y eventos respecto al cuidado del planeta se ha mostrado lo que se junta de cigarros en un día para concientizar sobre el nivel de contaminación que causan.

Cuando alguien fuma sus dientes pueden empezar a hacerse amarillos y deteriorarse, su voz puede volverse más ronca, aparte de que cuando se fuma en exceso llega a necesitar una maquina para poder respirar porque puede tener dificultad para hacerlo.

El cigarro también puede provocar cáncer de diferentes tipos y es la principal causa del cáncer de pulmón

En algunas cajas de cigarros aparece un número de teléfono donde te pueden ayudar a dejar de fumar, también hay parches que te ayudan a dejar el cigarro.

Se le ha aumentado el precio a los cigarros con el objetivo de que menos gente fume.

El cigarro se puede convertir en una adicción, por eso en México está el teléfono 800 911 2000, que es la línea de la vida y ayuda a prevenir adicciones.

