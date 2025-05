Día del Padre: ¿cómo afecta la ausencia de la figura paterna? Esto dice la sicología

En México, 2 de cada 3 personas viven sin su padre. Según cifras del Censo de Población y Vivienda 2020, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), 30.7 % de la población total vive con su padre y madre y 2.6 % vive solo con el . Sin embargo, de las dos terceras partes restantes, 34.3 % declaró que su padre vivía en otra vivienda, 28 % respondió que su padre había fallecido y 1.4 no sabía sobre él.

La padreausencia paterna es una condición que genera afectaciones emocionales en las personas que la experimentan. Así lo considera Laura Hernández Trejo, profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

"Al principio surge la situación de comparación con los demás. Los niños con padres ausentes ven que el papá o mamá de sus compañeros o amigos se involucran con ellos, ya sea yendo a buscarlos a la escuela o ayudándolos con la tarea y experimentan la reflexión de ‘por qué ellos no están conmigo’. Entonces, detectan una falta de cariño", expone en una publicación de la Gaceta UNAM.

No deben reprimirse las emociones negativas de los hijos de padres ausentes

La especialista asegura que debido a estas afectaciones, los niños que enfrentan la ausencia paterna suele mostrar emociones negativas que no deben reprimirse. Es decir, no hay que minimizar sus emociones si están enojados o tristes porque su papá no está con ellos, para "hacerlos sentir bien"; por el contrario, hay que permitirles que se expreses, preguntarles por qué se sienten así y buscar la manera de guiarlos en esa emoción sin intentar quitársela.

Laura Hernández Trejo destaca la relevancia de la figura paterna durante la infancia, toda vez que brinda apoyo y seguridad. Sin embargo, para que sesto se cumpla, es necesario tener una paternidad comprometida y en caso de que el padre esté ausente, cualquiera que sea la causa, es preciso dedicar tiempo de calidad a los hijos e interactuar con ellos, con el fin de que no se sientan abandonados.

¿Cómo afecta la ausencia del padre a las emociones de los hijos?

Entre las principales afectaciones sicológicas que pueden padecer los hijos de padres ausentes están:

Baja autoestima

Dificultad para relacionarse con los demás

Estrés y ansiedad

Problemas en la escuela