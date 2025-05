Niño se queda sin palomera de Stitch por ir a su quimioterapia; niña conmueve al regalarle la suya: "Voy a pedir a Dios que te recuperes"

Una historia de resiliencia, empatía y amor puso a llorar a todo TikTok desde hace unos días que se estrenó el live action de Lilo & Stitch, día en el que también inició la venta general de la palomera de edición especial que pusieron a la venta cines como Cinépolis y Cinemex; sin embargo, un niño no logró alcanzar la suya y su caso no es como el resto de los que no alcanzaron a comprar la suya.

Pues él se encontraba recibiendo su quimioterapia cuando inició la venta de las palomeras, algo que le impidió irse a formar con antelación. Fue su madre, Lupita Valencia, quien contó la historia a través de videos en TikTok, mismos que ya acumulan millones de reproducciones y que dejaron un final feliz para su hijo, quien es fanático de Stitch.

En el primero de los videos que Lupita compartió se ve a su hijo en la sala del hospital recibiendo su quimioterapia mientras se le ve triste porque no alcanzará a comprar su palomera; sin embargo, su amor por el experimento 626 se ve en un peluche y en las pantuflas que lleva puestas: "Yo viendo que me faltan dos horas de quimio y las palomeras se están agotando".

Luego de hacerse virales y recibir comentario de apoyo y amor, la mamá del niño contó el triste desenlace de la historia, pues explicó que aunque su hijo llegó con "mucha actitud positiva", el tratamiento duró seis horas, mismas en las que el menor comenzó a sentirse mal y prefirió volver a casa antes que ir al cine a esperar encontrar su palomera, esto ya que en redes se había dicho que estaban agotadas.

Así inició su historia viral. (Foto: TikTok @lupitavalencia254)

"Ya no le importó la palomera. Solo quería llegar a casa y descansar. Te amo mi guerrero, mis respetos para ti", explicó Lupita en su video.

Niña le regala su palomera a niño con cáncer y conmueve en TikTok

La historia del niño que no alcanzó a comprar su palomera de Stitch por ir a su tratamiento de quimioterapia dio un giro inesperado cuando una niña lo contactó para regalarle la suya, un momento que conmovió en redes sociales. Por medio de un video desde la cuenta de su mamá, el menor detalló que una niña de nombre Maty lo contactó para, regalarle su anhelada palomera.

El clip muestra que las dos familias se reunieron en una plaza de Guadalajara, donde los dos menores se conocieron; la niña le entregó su palomera y también un peluche de oso, así como una carta y un libro que hizo del momento el más tierno. Antes de despedirse, la mejor le dijo:

El caso conmovió en redes sociales. (Foto: TikTok @lupitavalencia254)

"Le voy a pedir a Dios que te recuperes".

Cabe destacar que además de Maty, el niño fue contactado por parte de Cinépolis y de Cinemex, cines que le hicieron saber que pronto le harán llegar sus respectivas palomeras de Stitch, pero no sólo a él, sino también a la niña que mostró un gran corazón al entregarle la suya. Hasta ahora, la familia no ha compartido alguna actualización de los regalos.