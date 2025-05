Día de la hamburguesa: origen de la deliciosa celebración

La hamburguesa es un alimento que es muy famoso y se ha convertido en el favorito de muchos, todos sabemos lo que son y a menos que seas vegetariano no es muy probable que no hayas probado una en tu vida, por eso cada 28 de mayo se celebra el día de la hamburguesa.

Algunas de las creencias son que en 1900 fue la primera vez que se preparó una hamburguesa por un alemán que llegó a Estados Unidos y que fue la primera vez que se le puso pan a un pedazo de carne. Este día es principalmente celebrado y difundido por gente que trabaja en restaurantes de comida rápida.

Al año se venden más de un millón de hamburguesas en Estados Unidos.

En donde más se pueden conseguir hamburguesas es en establecimientos de comida rápida y es muy común que estas vengan con un combo que aparte de la hamburguesa consiste en un refresco o papas fritas.

La primera cadena de hamburguesas fue White Castle.

McDonald's, Burger King y Carl 's Jr son los restaurantes de comida rápida más famosos y que más venden hamburguesas.

Hay diferentes tipos de hamburguesas, incluso hay una imagen que dice vegan burger.

El pan para hamburguesa se llama bimbollo. La hamburguesa normalmente cuenta con carne en medio de los panes y otros ingredientes son catsup, pepinillos, lechuga, entre otros, también es muy común ponerles mayonesa y mostaza. Puede variar los alimentos que tenga la hamburguesa.

Hay diferentes marcas de pan y de carne para hamburguesas, estas pueden diferenciarse por su tamaño.

Algunos tipos de hamburguesas son: Western, BBQ, Bacon, entre otras. También llegan a sacar promociones de hamburguesas por tiempo limitado sobre algo que es nuevo o que está de moda como alguna serie o película. Algunas de las hamburguesas más raras son las que tienen pan de color diferente. Las hamburguesas más grandes son las XXL.

Una joven ucraniana rompió un récord al comer una hamburguesa de kilos en menos de un minuto.

En este día en algunos lugares especializados tienen promociones e incluso llegan a dar hamburguesas gratis.

Otros lugares dónde se pueden conseguir hamburguesas aparte de los ya mencionados son KFC, 60s Burger, Chazz, entre otras.

Anteriormente en México estaban las hamburguesas Burger Boy, pero ya no existe, se cuenta que McDonalds llego después y que eso podría ser la causa de su desaparición.

Hay gomitas de dulce con forma de hamburguesas. También hay gomas para borrar con forma de hamburguesa y otros alimentos comunes de comida rápida.

Hamburguesas en la cultura popular

La caricatura para adultos Bob 's Burgers trata sobre un padre de familia que tiene un establecimiento de hamburguesas que llega a la quiebra, pero más tarde vuelve a abrir.

La película Buena Hamburguesa es sobre dos empleados de un lugar de comida rápida que se especializa en este alimento.

La película Hambre de poder está basada en hechos reales y es sobre la fundación de McDonald's.

Bob Esponja trabaja en el Crustáceo Cascarudo en dónde lo que más se vende son hamburguesas, conocidas como Cangreburgers, también hay un episodio en dónde hacen colorburgers.

En Los Simpsons Krusty es un payaso muy famoso y hasta tiene su propia tienda de hamburguesas: Krusty Burgers.

En el episodio de Los Simpsons Tomy y Dalí: la película dice: “Hamburgo, hamburguesas” y en el episodio 22 cortometrajes sobre Springfield dice prepare hamburguejas al vapor.

En la película Lluvia de hamburguesas el personaje principal hace un experimento en dónde primero caen hamburguesas del cielo y luego cae más comida.

Hay un episodio de Los Jóvenes Titanes en Acción titulado Hamburguesa vs burrito.

En el video If cartoons were real dice: a nadie le gustaría una hamburguesa así toda empapada y más tarde su hamburguesa se cae al agua y se la come.

Steven Universe tiene una mochila en forma de hamburguesa.

En My Little Pony: La Magia de la Amistad en el episodio La hora de Twilight, Twilight Sparkle está comiendo una hamburguesa.

Hay un usuario de Instagram que sube videos de cómo prepara comida y en ocasiones son hamburguesas, pero inventadas o que casi nadie conoce.

El exceso de este alimento al igual que otros que son comida chatarra puede causar cirrosis y en algunos casos hasta cáncer, pero también hay formas de que sea saludable como poniéndole lechuga o aguacate, también hay una hamburguesa de lentejas que no contiene carne. Ponerle otro tipo de pan también puede ser una alternativa.

Algunos niños juegan a que hacen el super y hay juguetes en forma de hamburguesa, pero normalmente están hechos de plástico.

Play-Doh ha sacado algunos kits que son Play-doh Kitchen y hay uno especial para hacer hamburguesas.

Hay quienes piensan que los restaurantes de comida rápida tienen publicidad engañosa porque la comida en la vida real se ve muy diferente que en los anuncios.

Algunos alimentos parecidos por su forma de preparación son los sándwiches y las tortas, pero estos se diferencian por el tipo de pan.