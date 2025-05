I-DLE, el grupo K-Pop se reinventa y cambia su nombre para comenzar una nueva era

I-DLE, anteriormente conocido como (G)I-DLE, ha sido conocido en la industria K-Pop por tener un sonido único, artístico y muy femenino dentro de su música. Tras la salida de su sexta integrante, el quinteto continúo con sus promociones y tras siete años de carrera decidieron cambiar de nombre para comenzar una nueva etapa artística.

Desde su debut, I-DLE se ha posicionado en los primeros lugares de los tops musicales en Corea, consolidando su carrera a nivel internacional con canciones virales como Tomboy, Wife, Nxde y Queencard. Además, se han caracterizado por producir y componer sus propias canciones bajo la batuta de Soyeon.

Las fans mexicanas han tenido la oportunidad de ver a I-DLE en vivo, por lo que se espera que este 2025 vuelvan a nuestro país con sus próximas promociones. También han logrado ganar varios reconocimientos gracias a sus canciones, algunas de ellas siendo una crítica hacia el machismo a través del empoderamiento femenino.

Y, aunque el cambio de nombre generó opiniones divididas, la girlband explicó la inspiración detrás de su nueva era musical a través del álbum "We are".

I-DLE se reinventa y estrena "Good thing"

I-DLE realizó su cambio de nombre con el lanzamiento de su álbum "We Are", cuyo sencillo promocional se titula Good Thing, al momento, el video registra más de 50 millones de reproducciones en YouTube. Sobre su rebautizo, el grupo explicó que al no definirse por ningún género, así como el paréntesis de su nombre para no limitarse en su música.

Para este comeback, I-DLE preparó seis canciones cuyas letras reflejan la seguridad y visión del grupo frente a una nueva etapa de su trayectoria. La canción principal fue elogiada por sus fans, quienes aseguran que el sonido les recuerda a la vieja escuela del K-Pop.

Como parte de sus promociones, I-DLE se ha presentado en los principales shows de música durante la temporada de promociones de "We Are". Se espera que en las siguientes semanas anuncien un nuevo tour y puedan volver a México.