Con tortas, pero en Disneyland; familia mexicana se hace viral por prepararse de comer dentro del parque | VIDEO

¡Una familia mexicana se ha convertido en lo más viral de TikTok!, y la razón fue por su ingenio para disfrutar de un día lleno de magia y diversión en Disneyland, pero ahorrando un poco de dinero y esto porque en lugar de gastar en la comida del lugar, llevaron sus propios productos para prepararse unas ricas tortas.

Fue la usuaria de TikTok, Ana Navarro (@ananavarro480), quien compartió un video que ya acumula miles de reproducciones en la plataforma, pues en él se aprecia cómo es que los mexicanos disfrutan de una visita a Disneyland. En clip deja ver cómo entraron al popular parque de diversiones, para después enseñar cómo sentados en el piso se prepararon sus alimentos.

En una maleta llevaron bolillos ya cortados y listos para prepararse para cada miembro de la familia, además en cajitas de plástico llevaron lechuga, jitomate, rajas, mayonesa, queso, huevo y jamón para así tener un alimento de lo más completo. Y por supuesto, no dejaron fuera la botana con algunos productos que sirvieron para acompañar su visita al parque.

"Viajar en familia no debe salir caro", escribió Ana Navarro en su video viral.

Según las fechas en las que la joven compartió su video, la experiencia divertida y que les sirvió para ahorrar dinero ocurrió en abril de 2025; sin embargo, fue en los últimos días cuando se volvió viral en redes sociales. Ante ello, TikTok estalló con comentarios que celebraron su ingenio, aunque algunos más criticaron.

"Qué pésimo gusto hacer eso... como que con Cheetos? Con Doritos sabe mejor", "los que critican, muchos ni conocen Disney", "si no puedes pagar comidas en Disney, ni vayas a Disney", "la gente se ataca y cuando fui a Disneyland París vi un montón de familias haciendo lo mismo", "soy mexicano y nunca he hecho eso porque nunca he ido a Disney" y "si la hubiera visto me acerco y le digo dame una amiga y te doy una coca jaaja".