Alumnos engañan a su maestro para darle un regalo y lo hacen llorar de la emoción: “Gracias por ser nuestra guía”

A través de la cuenta de TikTok Promocion IC 25 5to C (promoic5toc) se dio a conocer la reacción de un maestro, quien fue engañado por sus alumnos para sorprenderlo con un regalo, a fin de agradecerle por ser su guía en el curso escolar que está por concluir. El momento quedó grabado en video, mismo que se volvió viral porque ha enternecido a numerosos usuarios.

De acuerdo con el perfil de la cuenta de TikTok, los alumnos son estudiantes del Colegio Integral Class que se encuentra en Trujillo, Perú. Para captar la atención del docente, decidieron hacerle creer que había una pelea en el salón; Por su parte, el profesor actuó de inmediato y caminó hacia el grupo de estudiantes reunidos; se fue abriendo camino con notoria seriedad sin imaginar qué encontraría: un regalo sorpresa.

Al estar al centro de los estudiantes, el maestro, a quien los alumnos le dicen Herbersito, se dio cuenta de que un adolescente sostenía un pastel, mientras que una estudiante sostenía una caja que contenía un peluche. Otros alumnos sujetaban carteles y globos, mientras que otros aventaron confeti y papel de colores para celebrar al docente.

En cuestión de segundos, el maestro Herbersito rompió en llanto, de modo que sus alumnos se conmovieron al verlo así. Lo abrazaron, le cantaron y lo mimaron, acciones que quedaron grabadas en el video viral que suma numerosos comentarios con los que usuarios le agradecen al maestro por su labor como docente.

“El ‘Maestro Miel’”, “signo inequívoco de un buen profesor y un mejor ser humano”, “ellos tiene un ‘Maestro Miel’”, “era hacer llorar al profe, no a mí”, “qué adolescentes te quieran es difícil, no quieren ni a su mamá” y “él me enseñó en secundaria y les juro que fue el mejor profesor que la vida me pudo dar”, son algunos comentarios que se leen en la publicación.