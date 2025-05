Usuario graba gusanos dentro de amarantos con chocolate que compró en Costco | VIDEO

Un cliente de la popular tienda Costco grabó gusanos dentro de un empaque de amarantos de chocolate que adquirió en el establecimiento. En el video que se ha hecho viral se puede observar que el usuario evidencia que dentro del empaque cerrado vienen "como unas lombrices".

A través de su cuenta de X, Luis González compartió su experiencia con una caja de amarantos de chocolate que habría comprado en la tienda Costco, y cuya fecha de caducidad según indicaba el paquete, sería el 19 de julio del 2025. En el video muestran los paquetes donde se puede ver la presencia de larvas o gusanos.

Esto llamó la atención de otros usuarios de esa red social quienes argumentaron que ese snack era uno de sus favoritos, por lo que ahora será improbable que los vuelvan a comprar. Otros destacaron que quizá se debe al tiempo que pasaron almacenados en las bodegas de Costco.

El posteo realizado la tarde de este 23 de mayo tiene más de 100 comentarios de usuarios de X, quienes dividieron opiniones sobre si los responsables de esto son la marca o la tienda, pues algunos dicen que al ser un producto cerrado no es culpa de Costco, pero otros dicen que quizá una mala manera de almacenarlos fue lo que causó que se llenaran de gusanos.

No es correcto que asegures que es la marca el problema.Pides que no se compre nunca esta http://marca.No tienes el contexto completo. Por qué no culpas a Costco? Pon la queja, pero no concluyas de forma irresponsable. Con respeto te lo digo.