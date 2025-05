El K-Drama más visto de todos los tiempos que nadie ha logrado superar, ¿dónde puedes verlo?

La industria de los K-Dramas es una de las más exitosas a nivel internacional, junto con el fenómeno K-Pop este tipo de series se popularizaron desde la primera década de los 2000s como parte de la llamada la Hallyu. Además, en los últimos años las plataformas de streaming como Netflix han impulsado su éxito a nivel internacional.

Aunque los doramas existen desde hace tiempo y fueron parte fundamental para adentrar a las primeras fans a este fenómeno, hay series que marcaron a toda una generación y catapultaron a la fama a varios actores. K-Dramas como "Boys over flowers", "Todo sobre Eva", "Goblin", "She was pretty", entre otros, son todo un clásico.

Actualmente, ahora Netflix, Disney Plus y hasta canales de cable o de televisión abierta transmiten estas series coreanas, incluso se producen historias originales en streaming que han tenido gran éxito mundial como "Squid Game", la más vista en la historia de la plataforma.

Sin embargo, en el formato tradicional de televisión, hay un drama coreano que es el más visto de todos los tiempos, pues logró niveles de audiencia en el país nunca antes vistos.

"You & I", el K-Drama más visto de Corea del Sur

Aunque Netflix tiene su top de lo más visto, nacional y a nivel global, los canales de televisión miden su audiencia a través de aparatos colocados en algunos hogares del país. El resultado es el porcentaje de dichos televidentes que sintonizan un canal en especifico, en este caso series, programas o shows.

Justamente, un drama coreano hizo historia en Corea al colocarse como el más visto de todos los tiempos, pues fue una serie que marcó a todo un país. Se trata de "You and I" de 1997. El K-Drama sigue la vida de un viejo marinero y sus hijos varones y una chica. Cada uno de ellos tienen diferentes aspiraciones, pero uno de los hermanos engaña a una campesina ingenua, mientras que el mayor lucha por casarse con el amor de su vida.

Además, de acuerdo con medios coreanos durante la época en la que se transmitió el K-Drama coincidió con la crisis cambiaria que atravesó el país, además de contar con un elenco de lujo en aquellos años.

Según la cadena MBC, la serie "You & I" alcanzó un rating del 66.9 por ciento en todo el país, el más alto en la historia de Corea, lo que la convierte en una de las series más vistas de todos los tiempos. Actualmente, el K-Drama no está disponible para ver en alguna plataforma, pero se puede encontrar en la página de la MBC totalmente en coreano.