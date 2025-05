Día del estudiante: este es el origen de la celebración en México

La escuela es algo muy importante en nuestras vidas, es nuestra formación y llega a marcar la vida de algunas personas. No es muy común encontrar a alguien que no haya ido a la escuela o no sepa qué es estudiante o alumno, por eso cada 23 de mayo se conmemora el día del estudiante.

En México se celebra el 23 de mayo en conmemoración al movimiento estudiantil de 1929 en el que alumnos de la Universidad Nacional de México se rebelaron e hicieron protestas. Durante este movimiento estudiantil hubo muchos heridos, pero algunas de las protestas eran porque querían que la Universidad Nacional de México fuera autónoma, el 10 de julio de ese año se concedió la autonomía y empezó a llamarse Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

En esta fecha se realizan recorridos cerca de donde fue el movimiento y en la zona donde se realizó el movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968.

El 17 de noviembre es el día mundial de los estudiantes, pero en otros países el día del estudiante se celebra en diferentes días como el 21 de septiembre en Argentina, el 22 de mayo en Guatemala, el 8 y 9 de octubre en Colombia, entre otros.

Hace muchos años no era muy común que la gente fuera a la escuela, si recibían educación muchas veces era en la casa y antes del siglo XX sólo podía ir una o dos personas a la escuela por salón. Hasta principios del siglo XX no era muy común que la gente fuera a la universidad.

Hay algunas escuelas que son muy grandes y los alumnos de cada grado llegan a estar divididos en grupos y salones como primero A, Segundo B, etcétera. Hay algunas escuelas donde los alumnos de estos grados se turnan, los de un grupo tienen clases de español en la mañana y de inglés en la tarde y viceversa.

Con la pandemia se hicieron muy comunes las clases en línea y hubo alumnos que tuvieron menos convivencia con los demás.

Hay algunos alumnos que no pueden ir muy seguido a la escuela, toman sus clases desde casa y a veces van solo para hacer exámenes. Cuando se regresó a clases presenciales también hubo una modalidad en línea, en la que el maestro solo dice que se tiene que hacer y cada uno lo hace cuando quiera.

Hay estudiantes a los que a veces les da pena o se sienten raro cuando llegan a otra escuela, pero con el tiempo se van acoplando, también puede pasar que esto no ocurra cuando veas toda la escuela y sepas sobre los salones antes de entrar.

Hay algunas escuelas en donde tienen un festejo especial en estos días, pero incluso hay maestros que no saben sobre esto, probablemente porque no es tan celebrado o comentado. La Secretaría de Educación Pública no menciona que este día sea de asueto como el día del maestro, por lo que el festejo normalmente se hace en la escuela.

Algo que hacen mucho los estudiantes es apuntar, antes se hacía en cuadernos, pero mas recientemente se ha optado por laptops, iPad y otros dispositivos electrónicos.

El canal de YouTube Enchufe tv hizo un video titulado Tipos de alumnos y otro que se llama Tipos de alumnos en examen.

La escuela y algunas etapas como secundaria, preparatoria y universidad ha sido un tema abordado por muchos vloggers como Luisito Rey.

Smosh ha hecho varios videos sobre la escuela : every high school ever, every recess ever y every teacher ever.

Algunos de los hombres más listos o más reconocidos por esta característica no fueron a la escuela o no eran muy aplicados en su etapa de estudiantes, se cuenta que Albert Einstein no era muy estudioso en sus primeros años.

si un alumno está en un salón que no es el suyo normalmente es porque tiene un actividad o hay un evento especial, no es muy común que estén en salones de otros grados.

En muchos casos cuando llega un nuevo alumno al salón lo presentan ante el grupo y también hay casos en que los demás se presentan para que la otra persona los conozca.

Hay alumnos que quieren estar con su mejor amigo todo el tiempo que se pueda.

A finales del ciclo escolar o principios del siguiente en algunas escuelas les dan un anuario o una hoja con los alumnos y los principales maestros, hay algunos alumnos que años más tarde buscan a sus amigos de la infancia en redes sociales para saber dónde están ahora o que han hecho más recientemente. En esos anuarios también se ponen firmas y dedicatorias, en la serie Atypical le dan su anuario a Sam, pero le escriben comentarios ofensivos y después pide que le den uno nuevo. Otro lugar donde se llega a hacer esto es en los uniformes y playeras que sean de escuelas y universidades.

Hay clases extracurriculares, que son clases en la tarde, estas pueden ser en escuelas o en otros lugares y ahí puede haber alumnos de diferentes grados y grupos. Aparte de esto también puede haber grupos que sean para diferentes cosas.

Hay alumnos que en los salones se juntan con quienes les caen mejor, pero hay maestros a los que esto no les gusta porque a veces hacen mucho ruido o no ponen atención a la clase.

Poco antes de que inicie el ciclo escolar a los maestros les dan una lista de los alumnos y casi en cada sesión pasan lista para verificar si vinieron, cuando son pocos alumnos esto es menos normal o frecuente.

En el recreo muchos alumnos conviven con otros, principalmente con los que son de su mismo salón, hay otros que no se juntan tanto y en ese rato aparte de comer se ponen a estudiar, leer o hacer otras cosas.

Se dice que en el recreo podemos retener mejor la información, por eso hay alumnos que también estudian durante el recreo, principalmente cuando tienen exámenes.

Cuando los alumnos se cambian de escuela puede ser por cuestiones como que se cambian de casa o de ciudad, ya no hay grupo para su próximo año, sufren de cosas como bullying, son expulsados, entre otras.

Normalmente cuando hay alumnos que no asisten a clases es porque se enferman o porque tienen un compromiso muy importante, pero también hay alumnos que faltan regularmente.

Hay alumnos que en el recreo casi lo único que hacen es comer e ir al baño para no perderse las clases.

Hay alumnos que tienen muy buenas calificaciones y saben mucho acerca de la materia, ellos llegan a ser muy reconocidos. Otro tipo de alumnos que llegan a ser reconocidos son los problemáticos o quienes les llaman la atención durante la clase.

Hay algunos estudiantes que han llegado a abandonar la escuela para enfocarse en una vida más profesional como German Garmendia que la abandonó para dedicarse a la música, pero esto no es tan común. Llega a ser más común que haya alguien que no vaya a la universidad o solo haya ido a primaria y secundaria.

Hay algunas series en las que la escuela forma gran parte de la trama o es algo muy importante como Glee, La Bruja Desastrosa, El Manual de Ned, 100 cosas que hacer antes de High School, Community, entre otras.

Anteriormente había alumnos que arrancaban un pedazo de sus cuadernos y mandaban "mensajitos", esto ocurre en la película El Diario de un chico en Apuros: La ley de Rodrick.

Hay alumnos que se emocionan al ver a alguien de otra escuela en la que están actualmente o en otro lugar, lo segundo puede llegar a ser más sorprendente porque no es muy común encontrarlos en esos lugares, a menos que se pongan de acuerdo.

