Dan el último adiós a su amigo con música de Nicky Jam y el funeral se vuelve viral: “El descanso bellakeando”

Música, baile y perreo. Así fue el funeral de un joven debido a que sus amigos decidieron darle el último adiós de la mejor manera: celebrando la vida que vivió. Por lo mismo, lo recordaron como “el alma de la fiesta” y entonaron canciones de Nick Rivera Caminero, quien artísticamente es conocido como Nicky Jam.

El funeral fue grabado y el video se volvió tendencia en redes sociales, especialmente en la plataforma TikTok. El contenido lo publicó el cantante llamado El cangri del callao, quien lideró la fiesta tributo para el joven fallecido; en la publicación, el cantante escribió “vuela alto, Axel, el alma de la fiesta”.

Mediante el video viral se observa que los amigos del joven mantuvieron el buen ánimo, ya que estuvieron cantando y bailando. A fin de “caminar” por última vez junto a su fallecido amigo, los jóvenes cargaron el ataúd sin dejar de cantar y perrear. Otros presentes hicieron lo mismo, de modo que no fue un funeral tradicional, sino una fiesta.

Un joven fue despedido por sus amigos con con música, baile y perreo. Foto: captura de video TikTok El cangri del callao.

Funeral viral con música, baile y perreo

El cangri del callao también estuvo en el recorrido porque fue el encargado de amenizar el funeral, se observa en el video. Numerosas personas observaron la despedida que le dieron al joven fallecido, quien se podría decir que “perreó” por última vez porque sus amigos movieron el ataúd, emulando movimiento de baile.

En otro video se observa que El cangri del callao también cantó otras canciones, lo que generó que el funeral se extendiera. En este video se lee la leyenda “y cómo son los velorios en tu país (Perú)”, de modo que en este país se habría realizado este particular funeral.

“No sé si llorar o ponerme a perrear”, comentó un usuario de TikTok

Ambos videos son virales porque el primero ya alcanzó el millón y medio de vistas, mientras que el segundo casi suma medio millón (de vistas). Ambas publicaciones tienen numerosos comentarios, como los siguientes: “Descansa, Axel”, “vuela alto, mi Neto, no debiste irte” y “si me llevan a El cangri en mi funeral y no me levanto a cantar, me les fui”.

Un usuario aseguró que este fue “el verdadero descanso bellakeando”, mientras que otras personas comentaron “así me quiero ir”, “mi cerebro dice que es triste, pero mi cuerpo que perree” y “no sé si llorar o ponerme a perrear”. Además, cibernautas destacaron que se trató de un “homenaje” y que es “bueno que la gente vea la muerte como un ciclo, que comprenda que esa persona ya cumplió en esta tierra”.