Adiós WhatsApp: estos son los celulares que dejarán de ser compatibles desde el 1 de junio

Atención usuarios de WhatsApp. Muchos celulares que dejarán de ser compatibles desde el 1 de junio. Esta decisión de Meta, la empresa matriz de WhatsApp, responde a la necesidad de garantizar que la aplicación mantenga altos estándares de seguridad, funcionalidad y compatibilidad, ya que los dispositivos y sus sistemas operativos evolucionan constantemente y requieren actualizaciones periódicas para soportar nuevas funciones.

Celulares que no serán compatibles con WhatsApp. Fuente: Archivo

Meta ha explicado que mantener el soporte para dispositivos antiguos representa un riesgo, ya que estos no pueden ejecutar las funciones avanzadas ni garantizar la seguridad que requieren las nuevas versiones de la aplicación. Además, la constante incorporación de nuevas herramientas, como la inteligencia artificial, demanda capacidades técnicas que los equipos más viejos no pueden sostenerPor ello, la empresa recomienda a los usuarios actualizar su sistema operativo o considerar la adquisición de un dispositivo más moderno.

ESTOS SON LOS CELULARES QUE DEJARÁN DE SER COMPATIBLES CON WHATSAPP

Entre los modelos afectados se encuentran varios de las marcas más populares. En el caso de Android, los dispositivos que perderán acceso a WhatsApp incluyen los Samsung Galaxy S3, Galaxy S3 Mini, Galaxy S4, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 3, Galaxy Note 8.0 y Galaxy Note 10.1, así como algunos modelos de Motorola (RAZR, RAZR MAXX, Xoom, PHOTON), ZTE (Axon Lux, Blade A450, Blade V220, A880, Grand X Pro) y Lenovo (A660, Vibe Z2 K920, Golden Warrior Note 8, A616, Vibe X2 Pro) Estos equipos operan con versiones de Android inferiores a la 5.0, que ya no cumplen con los requisitos técnicos mínimos para ejecutar la aplicación

En cuanto a los iPhone, la actualización afectará a los modelos 5s, SE, 6, 6s, 6s Plus, 6 Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus y X, así como a cualquier dispositivo con una versión de iOS anterior a la 15. Los usuarios de estos teléfonos no podrán abrir, actualizar ni descargar WhatsApp, lo que podría interrumpir gravemente su comunicación cotidiana, especialmente para quienes dependen de la plataforma para fines personales o profesionales4

Para quienes se vean afectados por esta medida, se aconseja realizar una copia de seguridad de sus conversaciones y archivos antes del 1 de junio, utilizando Google Drive o iCloud según el sistema operativo del dispositivo. De este modo, podrán conservar su historial de mensajes y archivos importantes, y facilitar la transición a un teléfono compatible con las versiones más recientes de WhatsApp.

