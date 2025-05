Pocos la conocen: esta es la increíble transformación de Freezer de Dragon Ball Z que solo se vio en un país

En cualquier historia que se cuente, sea en un anime, un manga, un libro, película, etc. existen personajes buenos y malos, la narrativa siempre será a su alrededor. En especial si tiene malos que de alguna forma enamoran al público y que ellos, nunca los dejaran de lado, aunque sea los antagonistas de las historias, pero que no sabrías como sería de la historia, si no existía. Por ejemplo, Freezer de Dragon Ball.

Dragon Ball fue creado por Akira Toriyama publicado en 1984. Narra las aventuras de Goku, un guerreo saiyajin, expertos en artes marciales que en su infancia inicia sus viajes y aventuras poniendo a prueba sus habilidades de pelea, enfrentando oponentes y protegiendo a la Tierra. Conforme va pasando la historia, va conociendo otros personajes que le van ayudando a esos propósitos.

Una de las imagenes de Freezer

Prácticamente cualquier persona puede reconocer a Goku, Vegeta o Piccolo con tan solo ver una imagen de ellos. No obstante, existen versiones de estos personajes que solamente unos pocos fans conocen, y un gran ejemplo de ello lo encontramos en Freezer.

Asi fue la transformación de Freezer que nadie vio

Freezer es uno de los grandes e icónicos personajes de Dragon Ball Z, que se hizo famoso tanto por su crueldad como por sus múltiples transformaciones. Aunque hubo una, gran transformación, que no salió de Japón, es el único lugar en el mundo donde se vió. En 1997, durante la campaña promocional de Dragon Ball GT, se organizó un espectáculo ‘live-action’ en el que Freezer y Célula aparecían luciendo un aspecto nunca antes visto en la obra de Akira Toriyama.

Freezer en la versión jamás vista

Esta versión de Freezer posee una especie de armadura roja adornada con pinchos y tachuelas que recuerdan al vestuario de otras obras tan populares como ‘Mad Max’ o ‘El Puño de la Estrella del Norte’. Su aspecto era temible y daba a entender que luciría así en Dragon Ball GT, sin embargo nunca llegó a salir en el anime con esta apariencia. Se quedó en una mera anécdota.

