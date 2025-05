Llega a Netflix un nuevo K-Drama de acción y venganza que muestra la realidad de las pandillas en Corea del Sur

La plataforma Netflix, conocida por contener una amplia variedad de contenido coreano en su catálogo, ha anunciado el estreno de "Mercy for None", un nuevo K-Drama de acción y venganza que promete sumergir a los espectadores en la realidad sobre las pandillas de Corea del Sur.

La serie, basada en el popular webtoon "Gwangjang", se estrenará muy pronto en el servicio de streaming. Además, cuenta con un elenco estelar encabezado por el reconocido actor surcoreano So Ji Sub, quien regresa a los dramas coreanos de este género tras 13 años de ausencia.

Dirigida por Choi Sung Eun,"Mercy for None" es un drama coreano que captura el caos del inframundo criminal. Además, utiliza luces y sombras para mostrar la lucha interna de los personajes. Por otro lado, las escenas de acción destacan por su realismo y crudeza.

So Ji Sub regresa a la acción en "Mercy for None", el nuevo K-Drama de Netflix. (Créditos: Netflix)

"Mercy for None", una historia de venganza

"Mercy for None" explora temas como la lealtad, la traición y la moralidad. Es un K-Drama que ofrece una reflexión sobre las consecuencias de vivir en el crimen y la búsqueda de redención. La trama sigue a Nam Gi Jun (So Ji Sub), un exlíder de la pandilla Bongsan que, para escapar del mundo del crimen, se autolesiona severamente.

Lo perdió todo... excepto las ganas de vengarse.uD83DuDCA5 'Sin piedad para nadie' se estrena el 6 de junio, solo en Netflix. pic.twitter.com/zlWWPAhGSC — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) May 22, 2025

Luego de once años, regresa tras la muerte de su hermano menor, Gi Seok (Lee Jun Hyuk), quien era parte de la organización rival Joowoon. Consumido por el deseo de venganza, Nam Gi Jun se adentra en una red de traiciones y luchas de poder para descubrir la verdad detrás de la muerte de su hermano. Después, buscará a los responsables para asesinarlos y vengarlo.

Con escenas de acción realistas, "Mercy for None" de los K-Drama de crimen. (Créditos: Netflix)

Elenco de "Mercy for None", ¿Cuándo se estrena?

Además de So Ji Sub y Lee Jun Hyuk, el K-Drama cuenta con un elenco destacado que incluye a Heo Joon Ho como Lee Ju Un, el líder de Joowoon; Ahn Kil Kang como Gu Bong San, el jefe de Bongsan; Gong Myung como Koo Jun Mo, el heredero de Bongsan; y Choo Young Woo como Geum Son, hijo del líder de Joowoon y fiscal con intereses ocultos.

"Mercy for None" se estrenará en Netflix el viernes 6 de junio de 2025, con un nuevo episodio disponible cada fin de semana. La serie constará de 8 capítulos en total con una duración aproximada de 40 minutos por capítulo, lo que significa que se puede conocer la trama en poco tiempo con un maratón.