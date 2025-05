La ciencia confirma cómo conseguir un abdomen de acero haciendo estos ejercicios

Para reducir el abdomen es necesario mantener una dieta hipocalórica y combinar ejercicios cardiovasculares, como caminar o trotar, con entrenamiento de fuerza (con el peso del propio cuerpo o pesas) para favorecer la pérdida de grasa de todo el cuerpo, no de una zona en particular. Vale señalar que los abdominales y las planchas no eliminan grasa abdominal directamente, aunque sí tonifican la panza. Estudios científicos de la Universidad de Harvard indican cuáles son los ejercicios recomendados para lograr un abdomen de acero.

Además, de la alimentación saludable y ejercicios cardiovasculares; los abdominales y las planchas son ejercicios que ayudan a tonificar y definir el abdomen una vez que empiezas a quemar grasa corporal. Vale mencionar que ambos ejercicios son grandes aliados de la reducción de la panza. De acuerdo con la ciencia, las planchas son la mejor elección porque activan más músculos, son más seguras para la espalda y ayudan más a reducir la cintura.

Los mejores ejercicios para conseguir un abdomen de acero, según la ciencia

Especialistas de la Universidad de Harvard explican que las planchas son más efectivas que los abdominales tradicionales para fortalecer el core y reducir abdomen. Estudios de electromiografía (EMG) han demostrado que las primeras activan más grupos musculares que los abdominales porque trabajan el recto abdominal, el transverso abdominal, los oblicuos y los músculos de la zona lumbar y glúteos.

Además, las planchas representan menor riesgo que los abdominales tradicionales, ya que no se debe flexionar continuamente la columna y ello evita estresar la espalda baja, tensar el cuello y la zona lumbar si no se hacen bien. Las planchas son un ejercicio isométrico que no implican movimientos adicionales, por lo tanto, fortalecen sin generar molestias en la espalda. Las pueden realizar casi todas las personas sin importar su estado físico.

Según la ciencia, las planchas son el mejor ejercicio para obtener un abdomen de acero.

