Funan a influencer por pedir patrocinadores para su boda; ella le propuso matrimonio a su novio: “Decidió mendigar”

En redes sociales una pareja de colombianos se volvió viral, pero usuarios aseguran que es por la razón equivocada porque mediante un video les pidieron a emprendedores que sean los padrinos de su boda a cambio de que les ofrecerán promoción entre sus seguidores. Como consecuencia, los futuros esposos son tachados de “migajeros”, especialmente la novia, ya que ella le pidió matrimonio a su novio.

La pareja que recibe estas críticas negativas la integran Katherin Noriega, quien es periodista y presentadora, según se lee en la descripción de su perfil en Instagram, y Andrés de Armas, quien, a diferencia de su novia, mantiene en privado su perfil en Instagram. Pese a esto, ayuda a su futura esposa a hacer videos, así que ambos son considerados generadores de contenido.

Katherin Noriega y Andrés de Armas primero captaron la atención en noviembre pasado porque ella organizó la pedida de mano luego de que recibieron las llaves de su departamento. Con sorpresa, de acuerdo con lo que se observa en el video que la joven tiene anclado en su cuenta en Instagram, el futuro novio aceptó la propuesta de matrimonio, así que desde finales de 2024 está comprometido con su novia.

"No quise vivir en mundo así, no había salvación para mi": tiktoker se despide en un live antes de acabar con su vida

Desde ese momento, principalmente Katherin Noriega fue blanco de críticas, ya que numerosos usuarios tanto de Instagram como de TikTok le escribieron que debe tenerse más amor y no ser “migajera”; entre los comentarios que le hicieron en esa ocasión se leen los siguientes:

View this post on Instagram

“Siempre me pregunto por qué las mujeres no entienden que si el hombre no lo propone es porque no quiere”, “Dios me libre de una desesperada así”, “¡qué gran idea!, ojalá nunca se me ocurra”, “tienes que leer el libro ‘Las mujeres que aman demasiado’” y “hasta en las fotos es ella quien lo acobija, él adelante y ella atrás... ahora todo tiene sentido”.