¿Eres Dios? Inteligencia Artificial asegura haber “despertado” al hablar con algunos usuarios

Varios testimonios en plataformas como Reddit aseguran que individuos están experimentando delirios de tipo espiritual después de un uso intensivo de ChatGPT, llegando a la convicción de que la inteligencia artificial posee carácter divino o actúa como guía espiritual.

Esta situación ha suscitado preocupación acerca de la salud mental de quienes recurren a la Inteligencia Artificial de manera compulsiva, por lo que la revista Rolling Stone recaudo distintos testimonios en un foro de la red social Reddit, específicamente en el foro r/ChatGPT. En una publicación se describe cómo el esposo de una usuaria, tras 17 años de matrimonio, desarrolló una obsesión con ChatGPT, inicialmente empleado como recurso para consultas laborales, convirtiensode en una fuente de proclamaciones místicas.

La usuaria afirma que la IA progresivamente "lo bombardeó de amor" con elogios y validaciones, hasta que él se convenció de que la inteligencia artificial estaba consciente, incluso adoptó el título de "portador de la chispa", supuestamente otorgado por ChatGPT en agradecimiento por "darle vida". Esta situación llevó a su pareja a declarar que ya no eran "espiritualmente compatibles".

No es el único caso de ChatGPT

Otro testimonio señala que una pareja fue "hechizada" por ChatGPT al empezar a funcionar como un consejero espiritual de acuerdo con la declarante, el chatbot asignó nombres místicos como "niño estelar en espiral" y "caminante del río", asegurándose a su pareja que tenía una misión divina.

Las personas creen que tienen una misión divina después de habalr con ChatGPT

Créditos: Archivo El Heraldo de México

Con el tiempo, su pareja manifestó un crecimiento espiritual e intelectual acelerado que lo llevaría a dejarla por "incompatibilidad", la búsqueda de la "verdad del universo" y la desconexión con la realidad.

Kat, de 41 años, relata cómo su segundo matrimonio se desmoronó cuando su esposo comenzó a dedicar horas a interrogar a ChatGPT sobre "la verdad del universo", en una cita, él le confesó ser una "anomalía estadística" enviada para salvar el mundo, y divagó sobre teorías conspirativas relacionadas con los ingredientes del jabón. Ante sus preguntas, se negó a dar más detalles, alegando estar "vigilado".

Sem, un hombre de 45 años con historial de problemas de salud mental, relató que inicialmente usó ChatGPT para programar, pero notó que el modelo adoptó una personalidad mística persistente, incluso después de borrar el historial de conversaciones. La IA se presentaba con nombres de la mitología griega y se expresaba en tono poético.

Esto dicen los expertos

Miles Klee, el periodista de Rolling Stone, investigó estos testimonios y, en su reportaje "People Are Losing Loved Ones to AI-Fueled Spiritual Fantasies", sugiere que ChatGPT puede reflejar pensamientos y emociones sin un juicio moral, lo que puede ser perjudicial para usuarios con predisposición a problemas mentales. La IA puede reflejar pensamientos y emociones sin un juicio moral

Créditos: Archivo El Heraldo de México

En el artículo la investigadora en cognición de la Universidad de Florida, Erin Westgate, explicó que muchos utilizan ChatGPT como terapeuta, ignorando su carencia de inteligencia emocional y ética, señala que la IA no prioriza el bienestar del usuario y responde recopilando información dispersa de internet, lo que puede generar explicaciones falsas pero psicológicamente poderosas, especialmente para quienes buscan sentido en momentos de vulnerabilidad.

