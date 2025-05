Animalista arremete contra Frank Cuesta por defender la tauromaquia

Hace una semana una intensa polémica se desató luego de que el famoso naturalista y creador de contenido español, Frank Cuesta publicará un video en el cual admitió ante la cámara que había mentido tanto en aspectos sobre vida, así como en torno a su santuario de animales.

"No soy veterinario, no tengo cáncer y nunca he rescatado animales", declaró en el video.