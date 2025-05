¿A cuántos metros hay que ubicarse de la televisión en tu casa?

El televisor es el aparato electrónico que está en la mayoría de los hogares y suele haber más de uno. Si estás por comprar uno, debes tener en cuenta el tamaño de la pantalla y el espacio que dispongas en el ambiente en el que vayas a colocarlo. Antes de definir el lugar, ya sea en una pared o en un mueble, es importante contemplar las dimensiones del espacio y del aparato, la resolución de la imagen y la altura.

Vale mencionar que muchos desconocen que existe un cálculo preciso para determinar la distancia ideal entre el televisor y el lugar donde uno se sienta a mirar. Esta fórmula tiene en cuenta el tamaño de la pantalla y permite optimizar la experiencia visual en el hogar. En ese sentido, sentarse demasiado cerca o lejos puede tener consecuencias: desde perder detalles en una película hasta incrementar riesgos asociados a la exposición prolongada a la luz azul que emiten los paneles LED.

Antes de comprar un televisor es importante tener en cuenta las dimensiones del ambiente en el que será colocado. Fuente: Pinterest

Esta es la distancia para ubicar el televisor en tu hogar

Para conocer la distancia correcta para ubicar el televisor hay que multiplicar las pulgadas de la pantalla por 1.2. Es decir que, al multiplicar 1.2 por un aparato de 55 pulgadas , por ejemplo, tendremos el resultado en pulgadas que deberá convertirse a centímetros. En este caso, si la tele es de 55 pulgadas y 4K, la distancia ideal es colocarse a 1.7 metros. Hay que tener en cuenta si la televisión tiene paneles Full HD. En estos casos, debe estar más lejos. Para el mismo ejemplo, se tiene que multiplicar el tamaño por 2.5.

Si posees un televisor full HD de 55 pulgadas, la distancia adecuada es ubicarse a 3.5 metros. De esta manera, la fórmula es multiplicar por 1.2 las pulgadas de un televisor 4K y por 2.5 las pulgadas de uno Full HD, para luego pasar ese resultado a centímetros. En cuanto a la altura, se recomienda que el centro de la pantalla quede aproximadamente a la misma altura de los ojos, la cual -en promedio al estar sentado- se encuentra a 85 y 100 cm del piso, o que ésta apunte al tercio superior de la pantalla.

Es importante la iluminación del ambiente además de la ubicación del televisor. Fuente: Freepik

Para quienes pasan horas viendo series o jugando videojuegos, la iluminación del ambiente es otro factor a tener en cuenta en este tema. Se recomienda ubicar el televisor sobre paredes perpendiculares a las ventanas y no enfrente de estas para que la iluminación no estorbe con molestos reflejos del sol o de la luz. Siempre mantener una luz encendida, no oscurecer completamente el espacio.