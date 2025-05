Él es el “abuelito crossfitero” que inspira en TikTok al entrenar a sus 85 años de edad

¡Nació una nueva estrella en el mundo fitness: el “abuelito crossfitero”! El nuevo influencer se volvió viral en TikTok, plataforma de videos en la que su nieta dio a conocer su historia al practicar CrossFit a su 85 años de edad; por lo mismo, este abuelito es considerado un punto de inspiración porque recuerda que “la edad es sólo un número”.

La emprendedora y amante del crossfit Tash Smith es la nieta del “abuelito crossfitero” y en su cuenta de TikTok (tashsmith.s) compartió que le pidió que lo llevará con ella para entrenar. A través de un video se observa que, con una playera y una bermuda, el adulto mayor se encaminó para emprender esta aventura, demostrando su felicidad.

“Abuelito, a dónde va tan guapo, a ver volteé”, se escucha y observa en un video que Tash Smith le pregunta al “abuelito crossfitero”, quien responde “al CrossFit”. Al llegar al gimnasio, la nueva estrella fitness primero fue orientada por el entrenador y luego hizo ejercicios de calentamiento para después hacer una rutina general.

Tash Smith dijo que su abuelo siempre ha sido activo y lo llevó a una clase de CrossFit para que “se le quitaran las ganas”, pero al final quiso que lo inscribiera para seguir entrenando; como resultado, el adulto mayor fue bautizado como el “abuelito crossfitero”.

“Él siempre ha sido muy activo, pero me dijo que quiere que le salgan ‘muchos músculos’. La idea era llevarlo a una clase para que se le quitaran las ganas, pero al final me pidió que lo inscribiera para seguir yendo”, expuso Tash Smith.

Debido a que la historia del “abuelito crossfitero” fascina en TikTok, Tash Smith está documentando su progreso y usuarios llenan de elogios al adulto mayor, especialmente porque a sus 85 años demuestra que la determinación es clave para todo y en este caso para hacer ejercicio.

“No tienes el mejor entrenador, tienes al mejor abuelo”, “en dos meses será el rival de los príncipes”, “su mejor ropa para ir al crossfit”, “amo a tu abuelito”, “algo que quiero empezar y no me animó, pero el abuelo me dio ánimos, energía y carisma para poder animarme” y “quiero llegar a ser como tu abuelo a esa edad”, son comentarios positivos que recibe en “abuelito crossfitero”.