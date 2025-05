Graduados presumen con ORGULLO a sus padres y el trabajo que les permitió estudiar: "¿Y los señores de los sopes?" | VIDEO

¡Corre por un pañuelo y llora con nosotros! La temporada de graduaciones acaba de empezar y con ella llegó el momento de hacer un nuevo trend en TikTok con el que los graduados presumen con orgullo los trabajos humildes de sus familiares y gracias a los que lograron terminar una carrera universitaria.

En TikTok ya circulan decenas de historias de graduados tomándose sus fotos con su toga y birrete desde sus planteles universitarios, como es el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); para presumir sus logros de terminar una carrera.

Pero los universitarios también han recurrido a presumir los pilares de sus estudios: sus padres y los muchos trabajos que tienen para mantenerlos y así ayudarlos a lograr seguir estudiando.

Algunos de los videos virales se muestran a padres o abuelos trabajando en negocios de comida como un puesto de sopes, un negocio de paletas o una pollería, negocios que se acompañan con la pregunta: "¿Qué raro, por qué no vinieron los señores de...?", para después dejar ver a la o el universitario con su toga y birrete, pero acompañados de sus familiares.

Así presumen los graduados a sus familias. (Foto: TikTok @fri_dic)

Lo anterior ha servido para dejar ver que el esfuerzo de terminar una carrera universitaria no sólo está en los estudiantes que día a día se esfuerzan por aprender y tener calificaciones aprobatorias, sino que el esfuerzo viene desde casa con trabajos que no siempre son los mejores en remuneración económica.

"Los clientes: Qué raro, hoy no abrieron los señores de la paletería", "los del mercado: ¿Por qué no habrán venido a vender hoy los del pollo?" y "los clientes: Qué raro, ¿por qué no habrán venido los señores de los sopes?", se lee en algunos de los videos virales.

Los mensajes anteriores, acompañados de música melancólica después muestran a graduados tomándose sus fotos de recuerdo de una etapa universitaria. Sin embargo, no es lo único que ha llamado la atención de este nuevo trend viral de TikTok, pues en redes se muestra el otro lado, es decir, la de los universitarios que no sólo estudian, ¡sino que también trabajan!

¿Ya lloraste con estos videos? (Foto: TikTok @gabby_huizache)

Uno de los videos de TikTok más conmovedores de los últimos días es el de un joven que vende camotes en las calles de la Ciudad de México, pero que un sólo día se olvidó de su negocio para poder irse a tomar sus fotos en las Islas de la UNAM, ¡como graduado de medicina!

"¡Por qué no habrá pasado hoy el chavo de los camotes?, él siempre viene a vender, ¿qué le pasaría? Todos los que venden camotes faltaron ese día (ellos también vendieron camotes para costear su carrera)", se lee en una galería de fotos de la cuenta de TikTok @camotes_macmart.07.

Este nuevo y emotivo trend viral de TikTok ha dejado comentarios como: "¿Cómo que el chavo de los camotes? Nonono, el doctor de los camotes", "ni te conozco y me sentí muy orgulloso de ti", "qué orgullo hermosa", "se dice: hoy no abrieron los papás de la doctora, felicidades y llénalos de orgullo" y "este trend me pone sensible, espero algún día poder hacerlo con mis papás".