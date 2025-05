Costco ya tiene tortas de pastor, ¿cuánto cuestan?

Así como lo lees, Costco integró a su menú de la fuente de sodas una torta de pastor. La tienda mayorista se quiso poner chilanga y para consentir a sus clientes mexicanos agregó uno de los manjares culinarios favoritos de la gastronomía popular de México ¿la vas a probar? Aquí te contamos todo lo que debes saber.

Nuevamente Costco sorprende a sus clientes y esta vez quiere atrapar a los fanáticos del pastor. Se trata de una torta de pastor con queso, ya está disponible y la puedes encontrar en la fuente de sodas a menos de 100 pesos. Así que no tardes mucho en ir a probarla.

Cuando pensábamos que no había más delicioso que la pizza, los hot-dogs o los chicken roll de Costco, llega un nuevo platillo para consentir nuestro paladar. La torta de pastor ya se hizo viral en redes sociales y cientos de tiktokers ya dieron su opinión sobre ella. Así que no vayas sin antes saber esto.

Nuevamente Costco sorprende a sus clientes y esta vez quiere atrapar a los fanáticos del pastor | Foto: TikTok

¿Cuánto cuesta la torta de pastor de Costco?

La torta de pastor de Costco esta 99 pesos, no incluye bebida y está hecha con pan tipo chapata crujiente, tiene queso gouda y aderezo de aguacate y te la sirven calle ante y doradita. La torta ya se ha empezado a vitalizar y muchos usuarios de TikTok aseguran que está deliciosa, pero hay quienes tienen otra opinión.

La torta de pastor de Costco está únicamente disponible en algunas sucursales de México, por lo que te sugerimos preguntar antes de acudir o puedes ir a buscarla a tu tienda más cercana. Igual que los demás alimentos de la fuente de sodas está disponible todo el día.

¿Qué tan buenas están las tortas de pastor de Costco?

Los alimentos de la fuente de sodas de Costco se han vuelto muy populares por su sabor, tamaño y excelente precio, por lo que, ante la novedad de la torta de pastor, creadores de contenido en TikTok no se perdieron la oportunidad de ir a probarla para hacer su reseña y aquí te contamos lo que dijeron.

Tiktokers coinciden en que tiene un buen sabor y está de buen tamaño; sin embargo, destacan que el pastor sabe a pierna de cerdo, también han agregaron que la textura del pan es muy diferente a la de una telera o bolillo. Otra cosa que no les agrado fue no le añadieran cebolla, cilantro ni limón. En cuanto al precio, esta ve no destacó por ser barata, pues en la CDMX se vende en un aproximado de entre 45 y 65 pesos.