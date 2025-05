Confirmado: estas son las 5 marcas de lujo mejores valuadas del mundo, según prestigioso ranking

Para cada persona, existe una marca de lujo, quizás de modo aspiracional o porque alguna vez llamo la atención. O mejor aún, porque cierto deportista, celebrity la usa. Sin embargo, desde la pandemia el consumo ha cambiado y estas marcas no han quedado exenta de ello, por todo va cambiando, en especial el ranking al que aspiran.

Por eso nos preguntamos, ¿qué marcas de lujo son las más valiosas del mundo en 2025? El ranking BrandZ Most Valuable Global Brands 2025 de la consultora Kantar, revela cuáles son estas casas de lujo con mayor valor de marca en el mundo. A pesar de la desaceleración económica y cambios en los hábitos d consumo, sigue mostrando solidez en el mercado.

Chanel

El sector mostró una leve caída del 2% respecto al año anterior, sin embargo, se sigue destacando su solidez, exclusividad y poder fijación de precios, ya que el lujo no pasa de moda, pero si se transforma. Si bien, antes del 2008 las marcas se dirigían a una élite muy reducida, hoy en día, han logrado convertirse en símbolos aspiracionales accesibles para los HENRYs (High Earners Not Rich Yet), gracias a las colaboraciones con celebridades, ecommerce, redes sociales y experiencias inmersivas.

Las marcas de lujo que lideran el 2025

El top 5 de marcas de lujo más valiosas según Kantar, está dominado por casas europeas con décadas, o siglos, de historia. Este es el ranking:

Louis Vuitton

Louis Vuitton Hermès Chanel Gucci Cartier

A pesar de ser marcas consolidadas, siguen siendo las más valiosas, tiene que poder adaptarse a nuevos formatos y audiencias para mantener su relevancia, sino caen. El lujo que triunfa hoy no es solo el que brilla, sino el que es capaz de conectarse y permanecer. Además, Asia es el nuevo centro de gravedad del lujo, tanto por el volumen de consumo como por la influencia cultural.

SEGUI LEYENDO:

Este es el económico perfume de Avon que causa furor entre las mujeres y que su aroma es similar al de uno de alta gama

Estos son los 3 colores que usan más las personas millonarias, según la Inteligencia Artificial