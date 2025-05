Día de las Madres 2025: La mamá que inspiró una de las mejores canciones de todos los tiempos

De entre todos los simbolismos que rodean a la madre, uno de los más característicos es el de la figura protectora, capaz de reconfortarnos ante nuestras inseguridades y los problemas a los que nos enfrentamos.

El apoyo materno es reconfortante cuando tenemos frente a nosotros alguna situación que nos atormenta; un abrazo y unas palabras siempre vienen bien en esas situaciones, aún cuando ella no está presente. Así lo pudo constatar Paul McCartney, cuando en sueños su madre le dio la clave para crear la que es considerada como una de las mejores canciones de todos los tiempos.

En varias entrevistas, el ex Beatle ha contado cómo a finales de la década de 1960, durante las grabaciones del último álbum de estudio del Cuarteto de Liverpool, cuando las tensiones y diferencias entre los miembros de la banda ya eran evidentes, soñó con su madre Mary McCartney, quien había fallecido cuando él tenía solo 14 años.

"Mi mamá se me apareció en el sueño y me tranquilizaba diciendo: 'Todo va a estar bien, solo déjalo ser (let it be)’, y me sentí aliviado, como que todo iba a estar genial. Ella me dio las palabras positivas. Entonces me desperté y dije: ¿qué fue eso? Ella dijo ‘let it be’. Nunca había escuchado eso. Es algo bueno, sabes, así que escribí la canción como un mensaje de positividad”, dijo en una entrevista con el presentador James Corden para el programa británico The Late Late Show.

Un tema que ha trascendido generaciones

Let it be es una de las canciones más famosas de The Beatles y una de las más queridas por sus seguidores. En 1998, los 3 Beatles sobrevivientes, Paul McCartney, George Harrison, y Ringo Starr interpretaron Let It be durante el funeral de Linda McCartney, la esposa de Paul, quien falleció de cáncer de mama en abril de ese mismo año.

El tema ha sido versionado por varios artistas. En enero de 1970, Aretha Franklin publicó la primera versión de Let it be, incluso antes de que fuera publicada la original de The Beatles.

También ha sido interpretada por John Denver; Joan Baez; Johnny Indovina, exvocalista de Human Drama, y Roger Daltrey, cantante de la banda inglesa The Who, junto con Simon Townshend, el hermano menor de su compañero Pete Townshend y Zak Starkey, el hijo de Ringo Starr. Asimismo, en un tributo a John Lennon, el cantante, pianista y saxofonista estadounidense de soul y R&B, Ray Charles interpretó una versión de Let it be.