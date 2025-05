Mujer exige a banco pago de más de 1 millón de pesos al asegurar ser la esposa de Jesús | VIDEO

En un banco de El Salvador, una mujer exigió el pago de 70,000 dólares (1,352,400 pesos mexicanos), argumentando ser la esposa de Jesús de Nazaret para que el cajero le entregada la elevada cantidad de dinero.

A través de un video difundido en redes sociales, se observa a la mujer parada frente a la ventanilla de la sucursal bancaria que, de acuerdo con testigos que presenciaron la escena se trataba de Banco Agrícola, en el municipio de La Unión, al oriente del país centroamericano. Visiblemente alterada y a gritos, la mujer exigía que se le entregara el dinero.

"¡No estoy hablando con usted, ¿entendió?! Aquí se va a hacer lo que el hijo de Dios quiere. ¡No me calle! Soy la esposa de Jesús de Nazaret", exclamó a un guardia de seguridad que trataba de contener la situación, a quien golpeó en el rostro.

uD83CuDDF8uD83CuDDFB | Mujer alega que es la esposa de Jesús de Nazareth y exige $70 mil en un banco en El Salvador.



“Que le den a mi hijo y al hijo de Dios lo que le corresponde”.



La mujer perdió el control y comenzó a insultar y agredir a un seguridad. pic.twitter.com/9rqwjjnZwL — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 19, 2025

Insistió en que el mundo "tiene que oírlo y saber"

Segundos después, cuando otro elemento de seguridad que resguardaba la sucursal bancaria intentó intervenir para calmar a la mujer, ella insistió en su argumento.

"Soy la esposa de Jesús de Nazaret, ¿Por qué este hombre quiere disparar? o me toque, soy la esposa de Jesús de Nazaret, el mundo entero tiene que oírlo y saber".

Según los testigos, la mujer llegó al banco para pedir un depósito de 70,000 dólares en su cuenta, pero ante la negativa del personal de la institución, comenzó a exigir a gritos el dinero, insultando y agrediendo al personal de seguridad que intervino a petición de una de las empleadas de la sucursal.

Según los testigos, la mujer llegó al banco para pedir un depósito de 70,000 dólares en su cuenta. Foto: X, @AlertaMundoNews

Usuarios de redes sociales reaccionaron al video

El video, que se hizo viral en redes sociales, suscitó diversas reacciones de los usuarios. Algunos criticaron la actuación del personal de seguridad, por no contener la situación de manera efectiva; otros hicieron burla de la situación al asegurar que "en los tiempos de Jesús de Nazaret no había bancos" o "les juro que los salvadoreños no somos así". Algunos más pidieron evitar las burlas, ya que la mujer del video podría estar atravesando por algún padecimiento mental y por lo tanto requiere atención profesional.