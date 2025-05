La ciencia confirma por qué debes quitarte el calzado al regresar a tu hogar

La costumbre de quitarse los zapatos antes de entrar a una casa es una tradición milenaria arraigada en diversas culturas alrededor del mundo. Tiene sus raíces en antiguas civilizaciones asiáticas, donde se consideraba una muestra de respeto y pureza, además de ser una necesidad práctica. En Asia, particularmente en China, se planteaba como una necesidad debido a la arquitectura tradicional de las viviendas y la costumbre de sentarse en el suelo.

En Occidente esta práctica adquirió notoriedad con la pandemia de Covid-19 y la ciencia confirma por qué debes quitarte los zapatos antes de ingresar a tu hogar. Ello se debe a razones sanitarias y de higiene. Te revelamos por qué es importante descalzarte al regresar a tu vivivienda.

La ciencia confirma por qué es importante dejar el calzado fuera del hogar. Fuente: Pinterest

Razones científicas para quitarte el calzado al regresar a tu hogar

Desde el punto de vista científico, quitarse los zapatos antes de entrar en tu hogar puede ayudar a reducir la propagación de microbios y patógenos. Un estudio realizado en 2017 analizó las suelas de los zapatos de 280 participantes y descubrió que el 26,4% dieron positivo para Clostridium difficile, una bacteria altamente contagiosa y peligrosa. Otra investigación de 2022 encontró coincidencias entre las cepas de C. difficile presentes en los calzados de trabajadores sanitarios y las cepas que sufrían los pacientes hospitalizados en un 74% de los casos.

Un análisis de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2023 reveló que más de la mitad de las partículas de polvo de interiores proceden del exterior, y los investigadores advirtieron que en el calzado puede haber desde plomo hasta materia fecal. Vale señalar que los expertos consideran que el riesgo de contraer enfermedades por caminar con zapatos dentro de casa es relativamente bajo para la población general, a menos que haya bebés o niños pequeños que puedan llevarse a la boca lo que encuentran en el suelo.

Quitarse los zapatos antes de ingresar al hogar puede ayudar a reducir la propagación de microbios y patógenos.

Fuente: Pinterest

Al transitar por las calles pisamos basura, excrementos de animales y productos químicos. Toda la suciedad que se va acumulando en la suela queda allí por mucho tiempo, porque a los zapatos no los limpiamos con la misma frecuencia que a las prendas de vestir. Otro beneficio al quitarnos el calzado antes de ingresar al hogar es que no llevamos barro, polvo, arena, ni humedad al interior de nuestros hogares. No sólo por cuestiones de salud sino también de limpieza es beneficioso descalzarse al llegar a nuestra vivienda.