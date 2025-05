Veterinaria aclara cuáles son las 5 razas de perros que jamás adoptaría para su casa

La adopción de una mascota implica conocer cuáles son las características de cada especie. En el caso, de cuidar un perro implica una gran responsabilidad. En ese sentido, debes tener tiempo, paciencia, recursos financieros y dedicarle atención.

En las redes sociales se viralizó un video de la veterinaria, Diana Valdecantos, en el basándose en su experiencia profesional, aclaró cuáles son las razas de perros que jamás adoptaría. Vale mencionar que obtuvo 800.000 visualizaciones y explica por qué algunos ejemplares ueden sufrir problemas de salud o requerir cuidados muy exigentes. Te revelamos cuáles debes evitar adoptar y los fundamentos de dicha decisión.

El bulldog y el Husky siberiano son dos de las razas indicadas por la veterinaria Valdecantos, que no adoptaría como mascotas.

Fuente: Canva

Estas son las razas de perros que no convienen adoptar como mascotas

La veterinaria Valdecantos indicó que el bulldog posee un carácter fuerte y fiereza. Debe ser educado de muy pequeño para desactivar cualquier conducta inadecuada para vivir en sociedad. Es importante señalar que esta raza, sufre de enfermedades congénitas como la estenosis pilórica (engrosamiento de la apertura entre el estómago y el intestino delgado) y problemas cardíacos. Otro animal que no conviene adoptar como mascota es el pomerania, tiende a ladrar con facilidad y puede volverse territorial si no se le educa adecuadamente desde cachorro. Poseen un temperamento nervioso e intenso, lo que los convierte en perros pocos adecuados para personas con un estilo de vida tranquilo.

Otra raza que debes ser educada si decides adoptarlo es el Husky siberiano. Es importante destacar que este perro no es dócil, ni tampoco amigable. Más allá de ser fieles compañero, debe ser criado en lugares abiertos, con mucho espacio para su esparcimiento y no, por el contrario, en departamentos o casas que no tengan una amplia salida al exterior.

El Pomerania y el Beagle son perros que deben ser educados desde cachorros para poder convivir con ellos. Fuente: Canva

Otras razas señaladas por la veterinaria Valdecantos son el Beagle que destaca por su terquedad y tendencia a marcar territorio desde pequeño. Son adorables, requieren una gran dosis de paciencia y constancia en su educación. La otra, es la del pastor Belga Malinois, que tiene muchísima energía y necesita ejercicio físico y estimulación mental constantes. Este perro necesita tareas que lo mantengan ocupado y motivado.